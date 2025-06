Új tudásközpontok nyílnak, folytatódik a szakképzés fejlesztése

Tudásközpontok kialakítására öt szakképzési centrum nyert el összesen 21,4 milliárd forint támogatást a szakképzés további fejlesztése érdekében – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrumban.

(Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Hankó Balázs hangsúlyozta: szakképzési centrumok hoznak létre olyan oktatási központokat, amelyek a magyar gazdaság számára különösen fontosak. A Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz (GINOP plusz) támogatásával az informatika, az elektronika, az élelmiszeripar, a járműipar és a gépészet területén alakítanak ki tudásközpontokat az ország öt különböző városában.

A miniszter felhívta a figyelmet, hogy Magyarország szakképzési nagyhatalom az elmúlt évek tudatos szakképzési megújulásának köszönhetően.

Európában a második, a világon pedig a tizedik legjobb a magyar szakképzés,

és különösen fontos, hogy ezt a tudást a magyar fiataloknak, a magyar gazdaságnak őrizzük meg. Hozzátette azt is, hogy folyamatosan fejleszteni kell az infrastruktúrát és az oktatási anyagokat, hogy ez így is maradjon. Hankó Balázs emlékeztetett: a megújult szakképzés 8000–60 000 forint ösztöndíjat biztosít a diákoknak. Minden második diák duális képzésben vesz részt, ahol a munkabér közel százhetvenezer forint is lehet, és a szakmai vizsga után háromszázezer forintos induló ösztöndíj is rendelkezésre áll. A négymillió forintos munkáshitelt már több mint húszezer fiatal vette fel –mutatott rá. Hankó Balázs elmondta azt is, hogy

több mint harminc helyszínen újul meg szakképzési centrum, oktatóhelyiség és tanműhely, csaknem százmilliárd forint értékben.

Viszkok Mihály, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum kancellárja elmondta: csaknem 4,3 milliárd forintot nyertek el informatikai tudásközpont kialakítására, több mint háromezer négyzetméteren újul meg a központ helyszínéül szolgáló épületegyüttes Óbudán. A projekt keretében a legkorszerűbb eszközökkel szerelik fel a tudásközpontot, ez garantálja, hogy a diákok már a képzés során naprakész technológiákkal dolgozhatnak, ami jelentősen növeli munkaerőpiaci versenyképességüket – mutatott rá.