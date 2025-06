Hazaengedték a kórházból Jeszenszky Gézát

Már otthon lábadozik Jeszenszky Géza – hívta fel a figyelmet a Blikk. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az egykori külügyminisztert brutálisan megtámadták az utcán. A volt tárcavezető elmondása szerint valószínűleg zsákba bugyolált csavarokkal támadt rá az elkövető, ugyanis elszakadt az inge, erősen vérzett. Többen üldözőbe vették, de nem sikerült elkapni az elkövetőt. Szerinte ugyanaz az ember támadta meg, ugyanazzal a technikával, mint két éve.

Feleségének szerencsére nincs nagyobb baja, a volt politikusnak viszont fül alatt betört a koponyája, amit azonnal meg kellett operálni. Jeszenszky Géza akkor elárulta azt is, egy hétig még biztosan kórházban marad, azonban most csütörtökön már haza is engedték.

Már aznap este családi programra volt hivatalos, jelenleg pedig már az foglalkoztatja, hogy mielőbb bepótolja a lemaradásait a munkában. Elmondása szerint ugyanis több íráson is dolgozik, amiket határidőre kell leadnia, így a kötelezően előírt pihenés mellett ezeket szeretné mielőbb befejezni.