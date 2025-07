Botrány Ferencvárosban: komoly bűncselekmény miatt nyomoz a rendőrség

Hűtlen kezelés gyanújával zajlik eljárás a Haller Park felújításának kifizetései miatt - értesült lapunk. A nyomozás tényét a rendőrség is megerősítette a Magyar Nemzetnek.

Az ügy előzménye, hogy Gyurákovics Andrea, a Fidesz–KDNP helyi frakcióvezetője tavaly feljelentést tett, mivel olyan adatokhoz jutott, amelyek felvetik a kétszeri pénzügyi teljesítés lehetőségét is a Haller Park felújítása kapcsán.

Az erről szóló nyilatkozata szerint a teljesítésigazolások a salakpálya elbontásáról szóltak, miközben 2014 óta rekortánpálya van a jelölt helyen. Hozzátette: az általa kikért szerződésekben a számlák az áfatörvénynek sem feleltek meg, mert az egyiket nyolc, míg a másikat két és fél hónappal a teljesítés után állították ki. Az első esetében ráadásul nem is ugyanabban a naptári évben. Hozzátette: a szerződések, vagy azoknak egy része színlelt szerződés lehetett.

A fideszes képviselő felidézte azt is, hogy a szakértők összegzése alapján is gyanús ügyletekre bukkantak, majd hangsúlyozta, a teljesítési igazolásokat Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester írta alá. Úgy tudjuk, az ügyben már több tanút is meghallgattak.

A ferencvárosi önkormányzat szerint ugyanakkor minden a jogszabályok betartásával történt.