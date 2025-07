Rapid délelőtti friss – Már a halálra veréstől sem riadnak vissza az ukrán toborzók + videó

Tegnap este még csak kevés hírünk volt arról, hogy Sebestyén József beregszászi magyar férfit halálra verték a toborzótisztek. Ma délelőtt már Orbán Viktor miniszterelnök is közösségi posztjában adott hangot a családnak együttérzéséről. Információk szerint a férfit Ungvárra, majd Munkácsra is elhurcolták a durva verés miatt. Kollégáink is őszinte részvétüket fejezték ki a hozzátartozóknak. Huth Gergely szerint ez egészen megdöbbentő látlelete annak, ami évek óta történik Kárpátalján és lényegében egész Ukrajnában. Kiemelte azt is, hogy milyen ország ez, milyen demokrácia ez, micsoda maffiaállam Zelenszkij országa? Hozzátette azt is, hogy ebben a testvérháborúban a kárpátaljai magyaroknak semmi keresnivalójuk nincs. Ennek történelmi vetületeit is elemezték kollégáink.

Közben azt látjuk, hogy egészen szürreális, ahogy Ursula von der Leyent próbálják pozícióban tartani, miközben szétszakad az egész Európai Unió.