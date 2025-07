Rapid délutáni friss – Hihetetlenül felelőtlen lépésre készül Dánia + videó

Groteszk képet festenek az Ukrajna gyorsított csatlakozására vonatkozó szüntelen törekvések Európából. Míg más országokat évtizedekig csuklóztatott az EU, hogy végül felvételt nyerhessenek, addig most egy háborúban álló és gazdasági csődben lévő, lélegeztetőgépen tartott országot csak úgy benyomna a szövetségbe. Dániát az Európai Tanács soros elnökeként mindez nem hatja meg. Huth Gergely kiemelte, a háborútól függetlenül is alkalmatlan lenne erre a célra Ukrajna, majd kifejtette, hogy miért is lehetetlenek a nyugati törekvések, sőt a magyar vétó figyelmen kívül hagyása miért járna az EU szétesésével.

A másik téma újra a pride és az annak kapcsán kibontakozó végtelenül abszurd jelenetek.

A baloldal élharcosai szerint Magyarországon diktatúra van, „nagy meglepetésükre” azonban a hatóságok nem alkalmaztak fizikai erőt annak érdekében, hogy véget vessenek a menetnek, így az végül lezajlott. Úgy tűnik, mégsincs diktatúra, és ez nem tetszik a baloldalnak. Dobrev Klára mindenképp retorziót akar, éppen ezért saját magát jelentette fel az eseményen való részvétel miatt. Pankotai Lili esetében ezt megtette valaki más, a baloldali aktivista pedig kifejezetten hálás ezért. Részletek a Rapid délutáni friss adásában.