Szentkirályi Alexandra: Karácsony vígan nyaral, miközben Budapest káoszba fullad

– Elég nagy probléma, hogy Karácsony Gergely a leszakadt Gubacsi híddal meg az állandó dugókkal nem érzi úgy, hogy neki is teendője van. Megszavazták az újabb költségvetést, és mint aki jól végezte dolgát, a pride után szépen elmegy nyaralni – mondta Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Kapu Tibor gyorsabban jutott el a Nemzetközi Űrállomásra, mint ahogy Óbudáról Csepelre el lehet jutni?

– tették fel a kérdést a frakcióvezetőnek.

– Elég erős lenne a verseny, de azt gondolom, hogy valószínűleg az űrből is látszik az a dugó, ami most Budapesten van – válaszolt Szentkirályi Alexandra. Majd megállapította:

Az elég nagy mutatvány összehozni Karácsony Gergelynek, hogy rosszabbul lehet közlekedni az elmúlt napokban Budapesten, mint év közben.

Nem hajlandó megnyitni a Lánchidat, nem hajlandó megnyitni napközben a rakpartot erre az időre sem – tette hozzá.

A frakcióvezető szerint a budapestiek nem nagyon értékelik azt, hogy Karácsony Gergely nyaral, miközben ők kaptak egy 70 fokos aszfaltot napközben. A 3 százalékos lakáshitellel kapcsolatban elmondta, hogy szerinte ez egy nagyon jó lehetőség, amit alapvetően a fiatalok vesznek majd igénybe, de bárki igénybe veheti, aki az otthonteremtésbe most kezd bele. Ez is abba a sorba illeszkedik, amit már az elmúlt 15 évben elindított a magyar kormány, csak most szélesebbre nyitották a kapukat, hiszen nem csak a fiatalok vehetik fel ezt a támogatást.