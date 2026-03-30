Rendkívüli

fideszmagyarországcsok pluszotthon startbabavárófalusi csok

A Fidesz vállalta és megcsinálta – Soha nem volt ennyire könnyű fiatalon lakáshoz jutni

Alig néhány hónap alatt érezhetően átrajzolta a lakáspiacot a szeptember elején elindult Otthon Start program: a fix háromszázalékos lakáshitel csökkenti a családok terheit és ösztönzi az építőipart. A program voltaképpen annak a kormányzati vállalásnak a beteljesítéséhez járul hozzá, hogy a fiatalok saját lakást szerezhessenek. A hitelkonstrukció és a hozzá kapcsolódó hatások bemutatásával foglalkozik a megvalósított kormányzati ígéreteket bemutató cikksorozatunk mostani része.

Munkatársunktól
2026. 03. 30. 6:24
Forrás: Pixabay
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány közelmúltbéli egyik legnagyobb hatású intézkedése a 2025. szeptember 1-jén elindult Otthon Start program bevezetése, amely fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál első otthon vásárlásához. A konstrukció keretében legfeljebb 25 éves futamidőre maximum ötvenmillió forint igényelhető, akár csekély, tízszázalékos önerővel. A program indulásakor a magyar lakáshitelek az EU legdrágábbjai közé tartoztak, a támogatott kamatszint azonban olyan áttörést hozott, mintha Magyarország közel húsz helyet lépett volna előre az uniós rangsorban.

Gödöllő, 2026. március 21. A harmadik Otthon Start Expo Gödöllőn, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen 2026. március 21-én. MTI/Lakatos Péter
Hatalmas összegek maradhatnak a hitelfelvevőnél

A különbség a családi kasszában is jól mérhető. Egy húszmillió forintos, húsz évre felvett hitel esetében havi mintegy ötvenezer forint marad az adósnál, ami összesen közel 11,8 millió forintos megtakarítást jelent. A maximális, ötvenmillió forintos hitel 25 éves futamidőnél már havonta körülbelül 130 ezer forintos előnyt ad a piaci hitelekhez képest – ez a teljes futamidő alatt nagyjából 39 millió forint.

Kombinálható kedvezmények

A program már az első két hónapban több tízezer érdeklődőt mozgatott meg. Az igénylést a kormány több könnyítéssel is segítette, különösen a fiatalok számára, továbbá a Babaváró hitel, a CSOK Plusz, a Falusi CSOK és a 17 és 25 év között felvehető Munkáshitel  tovább erősíti az önerő előteremtését. Az utóbbiról Orbán Viktor a februári parlamenti szezonnyitó beszédében bejelentette, hogy a kölcsönt igénylők száma januárban átlépte a negyvenezret.

Ez nem véletlen, hiszen igen kedvező feltételekkel, ingatlanfedezet nélkül, kamatmentesen igényelhető legfeljebb négymillió forint, tíz éves futamidővel. A felvett összeg önerőként fordítható az Otthon Startban lakásvásárlásra, így azok a fiatalok is beléphetnek a programba, akik nem tudják önállóan előteremteni a szükséges önerőt. Egy harmincmillió forintos Otthon Start hitel esetében a 3,3 millió forintos önrész munkáshitelből is fedezhető – igaz, ez havi 33 ezer forinttal emeli a törlesztőterhet.

Arról is beszélt a kormányfő, hogy február közepéig 25 ezren kötöttek otthon startos szerződést. Hozzátette: több tízezer családi ház és társasházi lakás fejlesztése indul meg, ami hatalmas beruházási értéket és sokezer új munkahelyet ad a magyar gazdaság számára.

Lendületben az építőipar

Az előzetes számok szerint és a bejelentések alapján öt év alatt akár ötvenezer új lakás és több ezer családi ház épülhet, összesen 4500–5000 milliárd forintnyi beruházással. Azok a fejlesztések, amelyek legalább 250 lakást tartalmaznak, és ezek hetven százaléka megfelel a támogatott hitel feltételeinek, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá válhatnak – ennek hatására már 2026-ban 20–25 ezer új lakás fejlesztése megindulhat.

Lakhatási támogatást más társadalmi csoportoknak is nyújt a kormány: a közszolgálatban dolgozók ettől az évtől minden esztendőben kaphatnak erre a célra fordítható egymillió forintot. Ennek részleteit következő cikkünkben idézzük fel.

(Folytatjuk.)

 


Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekvilágháború

Kimaradni a világháborúból

Bogár László avatarja

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
