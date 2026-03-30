A Fidesz vállalta és megcsinálta – Soha nem volt ennyire könnyű fiatalon lakáshoz jutni

A kormány közelmúltbéli egyik legnagyobb hatású intézkedése a 2025. szeptember 1-jén elindult Otthon Start program bevezetése, amely fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál első otthon vásárlásához. A konstrukció keretében legfeljebb 25 éves futamidőre maximum ötvenmillió forint igényelhető, akár csekély, tízszázalékos önerővel. A program indulásakor a magyar lakáshitelek az EU legdrágábbjai közé tartoztak, a támogatott kamatszint azonban olyan áttörést hozott, mintha Magyarország közel húsz helyet lépett volna előre az uniós rangsorban.

A harmadik Otthon Start Expo Gödöllőn, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen 2026. március 21-én. Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

Hatalmas összegek maradhatnak a hitelfelvevőnél

A különbség a családi kasszában is jól mérhető. Egy húszmillió forintos, húsz évre felvett hitel esetében havi mintegy ötvenezer forint marad az adósnál, ami összesen közel 11,8 millió forintos megtakarítást jelent. A maximális, ötvenmillió forintos hitel 25 éves futamidőnél már havonta körülbelül 130 ezer forintos előnyt ad a piaci hitelekhez képest – ez a teljes futamidő alatt nagyjából 39 millió forint.

Kombinálható kedvezmények

A program már az első két hónapban több tízezer érdeklődőt mozgatott meg. Az igénylést a kormány több könnyítéssel is segítette, különösen a fiatalok számára, továbbá a Babaváró hitel, a CSOK Plusz, a Falusi CSOK és a 17 és 25 év között felvehető Munkáshitel tovább erősíti az önerő előteremtését. Az utóbbiról Orbán Viktor a februári parlamenti szezonnyitó beszédében bejelentette, hogy a kölcsönt igénylők száma januárban átlépte a negyvenezret.

Ez nem véletlen, hiszen igen kedvező feltételekkel, ingatlanfedezet nélkül, kamatmentesen igényelhető legfeljebb négymillió forint, tíz éves futamidővel. A felvett összeg önerőként fordítható az Otthon Startban lakásvásárlásra, így azok a fiatalok is beléphetnek a programba, akik nem tudják önállóan előteremteni a szükséges önerőt. Egy harmincmillió forintos Otthon Start hitel esetében a 3,3 millió forintos önrész munkáshitelből is fedezhető – igaz, ez havi 33 ezer forinttal emeli a törlesztőterhet.

Arról is beszélt a kormányfő, hogy február közepéig 25 ezren kötöttek otthon startos szerződést. Hozzátette: több tízezer családi ház és társasházi lakás fejlesztése indul meg, ami hatalmas beruházási értéket és sokezer új munkahelyet ad a magyar gazdaság számára.

Lendületben az építőipar

Az előzetes számok szerint és a bejelentések alapján öt év alatt akár ötvenezer új lakás és több ezer családi ház épülhet, összesen 4500–5000 milliárd forintnyi beruházással. Azok a fejlesztések, amelyek legalább 250 lakást tartalmaznak, és ezek hetven százaléka megfelel a támogatott hitel feltételeinek, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá válhatnak – ennek hatására már 2026-ban 20–25 ezer új lakás fejlesztése megindulhat.