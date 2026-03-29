A tiszás propaganda lapnál elgurult a gyógyszer: verőembernek nézték Apáti Bencét

Élesen bírálta Bohár Dániel a HVG beszámolóját, amely Orbán Viktor péceli országjárásán készült, és amelyet a Megafon riportere szerint leleplező anyagnak szántak. Bohár Dániel rávilágít, a felvétel csupán a baloldali média hitelességét kérdőjelezi meg, illetve nagyon kínos is.

A HVG riportja szerint a miniszterelnököt egy kigyúrt fiatal férfiakból álló csoport kíséri mindenhová. Bohár Dániel azonban rámutatott: a felvételen szereplő személy nem más, mint Apáti Bence, akit a HVG verőemberként mutatott be.

Bohár Dániel ezt abszurdnak nevezte, hangsúlyozva, hogy Apáti Bence közismert közéleti szereplő, nem pedig az a figura, akinek a riport sugallni próbálja. Szerinte a történet jól példázza, hogyan próbálnak a sajtó munkatársai politikai szándékkal torz képet festeni egy eseményről.

A Megafon riportere úgy fogalmazott: az ilyen jellegű anyagok nem lelepleznek, hanem inkább hiteltelenné válnak, amikor a bemutatott állítások egyértelműen hazugságok. Bohár Dániel végül arra buzdított, hogy mindenki álljon ki Apáti Bence mellett.