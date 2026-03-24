Rendkívüli

„Én voltam itt először!” – az elötte hívott beteg miatt verte meg az asszisztenst

Elképesztő agresszió történt a szombathelyi kórház sürgősségi osztályán, amikor egy várakozó beteg dührohamot kapva rontott be a radiológiára. A férfi az előtte behívott páciens miatt vesztette el az önkontrollját, majd berontott, és megütötte a munkáját végző asszisztenst.

Munkatársunktól
2026. 03. 24. 17:11
Forrás: Illusztráció/Unsplash
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Vas Vármegyei Főügyészség vádat emelt a férfi ellen, aki 2025 novemberében a szombathelyi kórház sürgősségi osztályán várakozva támadt rá egy egészségügyi dolgozóra. A vádirat szerint a férfi elveszítette az önkontrollját, majd a radiológiai vizsgálóba rontva bántalmazta a feladatát ellátó asszisztenst – írta az Origo.hu.

Magából kikelve támadt rá a radiológia egyik asszisztensére egy férfi. Fotó: Pexels/Zakir Rushanly

Előrébb akart kerülni, ezért ütötte meg az asszisztenst

A vádlott dühének oka az volt, hogy a radiológiai szakasszisztens nem őt, hanem egy másik pácienst hívott be vizsgálatra. A türelmét vesztett férfi valósággal berontott a rendelőbe, majd „Én voltam itt először!” felkiáltással arcul ütötte az ott dolgozó szakembert. Az asszisztens könnyebb sérüléseket szenvedett a váratlan támadás során.

A bántalmazás miatt büntetőeljárás indult, a férfi tettének pontos jogi következményeiről a Szombathelyi Járásbíróság fog döntést hozni.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Unsplash)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu