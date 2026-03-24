„Én voltam itt először!” – az elötte hívott beteg miatt verte meg az asszisztenst

A Vas Vármegyei Főügyészség vádat emelt a férfi ellen, aki 2025 novemberében a szombathelyi kórház sürgősségi osztályán várakozva támadt rá egy egészségügyi dolgozóra. A vádirat szerint a férfi elveszítette az önkontrollját, majd a radiológiai vizsgálóba rontva bántalmazta a feladatát ellátó asszisztenst – írta az Origo.hu.

Magából kikelve támadt rá a radiológia egyik asszisztensére egy férfi. Fotó: Pexels/Zakir Rushanly

Előrébb akart kerülni, ezért ütötte meg az asszisztenst

A vádlott dühének oka az volt, hogy a radiológiai szakasszisztens nem őt, hanem egy másik pácienst hívott be vizsgálatra. A türelmét vesztett férfi valósággal berontott a rendelőbe, majd „Én voltam itt először!” felkiáltással arcul ütötte az ott dolgozó szakembert. Az asszisztens könnyebb sérüléseket szenvedett a váratlan támadás során.

A bántalmazás miatt büntetőeljárás indult, a férfi tettének pontos jogi következményeiről a Szombathelyi Járásbíróság fog döntést hozni.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Unsplash)