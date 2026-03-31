Gyanús módon szerezhette meg budai luxusvilláját Magyar Péter kabinetfőnöke

Finoman szólva is gyanús módon lett budai ingatlanmilliárdos Magyar Péter kabinetfőnöke. Velkey György ugyanis Buda egyik legelőkelőbb részén, Csillabércen egy mesés panorámával rendelkező, közel egymilliárd forintot érő luxusvilla tulajdonosa. A méregdrága ingatlant egy felettébb gyanús biznisz keretében szerezte meg – hangzik el egy Anonymus Zugló nevű felhasználó által nyilvánosságra hozott videóban. Magyar Péter kabinetfőnöke, Velkey György egy átlagos „bölcsész-értelmiségi kisegzisztenciának” mutatja magát, de a valóság nem teljesen ez.

A videóban elhangzik az is, hogy Velkey György készpénzért vette a villát úgy, hogy semmilyen megtakarítása nem volt, és nem vett fel egyetlen forint bankhitelt sem. Azt megelőzően – a közhiteles dokumentum szerint – nem volt semmije, csak egy VIII. kerületi bérlakása – tette hozzá Anonymus. Majd így folytatta:

György! Mindent tudunk a villáról, az adásvételről és a szemet gyönyörködtető felújításról is. El is fogjuk mondani!

Anonymus üzent a Tisza Párt kabinetfőnökének, hogy vagy elmondja ő, hogyan jutott hozzá több száz millió forinthoz, vagy folytatódik a leleplezés.

Bizonyítékként bemutatta az ezer négyzetméteren álló villa fotóját és tulajdoni lapját.

