Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Menczer TamásgázolásTiszaagresszió

Árad a tiszás szeretetország: Magyar Péter híve elgázolná a tűzoltókat, akikkel Menczer Tamás fotózkodott

Újabb felháborító tiszás megnyilvánulás.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 31. 14:51
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A választások közeledtével egyre több agresszív és gyűlöletkeltő megnyilvánulást láthatunk a Tisza Párttól és szimpatizánsaitól, ezeknek a megnyilvánulásoknak a terepe pedig elsősorban a közösségi média.

Most egy pilisvörösvári nő ragadtatta el magát: felettébb ízléstelen kommentjére reagált Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Már tudom, kiket nem kell kikerülni kocsival...

 – írta a Tisza-szimpatizáns nő Menczer Tamás önkéntes tűzoltókkal készített fotója alá.

„El akarja gázolni az önkéntes tűzoltókat, pusztán azért, mert velem készítettek egy fényképet. Nos, kedves Linda, a helyzet az, hogy ezek az emberek szabadidejüket és a családi életüket feláldozzák azért, hogy ha te bajba kerülsz, akkor megmentsék az életedet. A szó, amit keresel ezekkel az emberekkel kapcsolatban: a köszönöm” – reagálta a Fidesz kommunikációs igazgatója, majd arra kérte a nőt: ne gázolja el a tűzoltókat, sőt, ha teheti, akkor mást se.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: MTI/Bruzák Noémi)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
