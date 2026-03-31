Árad a tiszás szeretetország: Magyar Péter híve elgázolná a tűzoltókat, akikkel Menczer Tamás fotózkodott

A választások közeledtével egyre több agresszív és gyűlöletkeltő megnyilvánulást láthatunk a Tisza Párttól és szimpatizánsaitól, ezeknek a megnyilvánulásoknak a terepe pedig elsősorban a közösségi média.

Most egy pilisvörösvári nő ragadtatta el magát: felettébb ízléstelen kommentjére reagált Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Már tudom, kiket nem kell kikerülni kocsival...

– írta a Tisza-szimpatizáns nő Menczer Tamás önkéntes tűzoltókkal készített fotója alá.

„El akarja gázolni az önkéntes tűzoltókat, pusztán azért, mert velem készítettek egy fényképet. Nos, kedves Linda, a helyzet az, hogy ezek az emberek szabadidejüket és a családi életüket feláldozzák azért, hogy ha te bajba kerülsz, akkor megmentsék az életedet. A szó, amit keresel ezekkel az emberekkel kapcsolatban: a köszönöm” – reagálta a Fidesz kommunikációs igazgatója, majd arra kérte a nőt: ne gázolja el a tűzoltókat, sőt, ha teheti, akkor mást se.