balesetéletveszélyes sérülésútlezárásautócsatornakatasztrófavédelem

Képeken és videón a balesetező autó a 4-es főúton, csatornában landolt a kocsi

Szombat délelőtt súlyos közlekedési baleset történt Püspökladány térségében, ahol egy autó a csatornába csapódott. A baleset következtében a jármű félig elmerült a vízben, egy ember életveszélyesen megsérült.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 21:44
Súlyos közlekedési baleset történt Püspökladány térségében, a 4-es főút 178-as kilométerszelvényénél, ahol egy autó a csatornába csapódott – közölte az Origo.

Súlyos baleset a 4-es főúton Fotó: Tóth Imre

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint a jármű az Orsolya-csatorna egyik hídjánál sodródott le az útról, majd a vízbe zuhant. A becsapódás következtében az autó félig elmerült.

Képeken és videón a baleset

A helyszínen készült felvételeken jól látszik a vízbe csapódott jármű, miközben a forgalmat a fél pályán korlátozták.


A jármű vezetője saját erejéből ki tudott szállni, azonban a balesetben egy személy súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A helyszínre a püspökladányi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kivonultak, akik félpályás útlezárás mellett végezték a mentést és a műszaki beavatkozást. A baleset helyszínén készült képeket itt tudja megtekinteni!

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

Gyorshajtás miatt van a legtöbb közlekedési baleset

Csaknem 15 ezer, személyi sérüléssel járó baleset történt a hazai közutakon – derül ki a rendőrség előzetes adataiból. A balesetek száma leginkább Zala vármegyében nőtt. Mintegy félezren veszítették életüket tavaly közúti balesetben hazánkban, több lett a könnyű és a súlyos balesettel járó karambol. A balesetek legfőbb oka a gyorshajtás. Évek óta csökken az ittas állapotban elkövetett, személyi sérüléssel járó balesetek száma, amióta csak statisztika készül hazánkban, a 2022-es év volt ebből a szempontból a legkedvezőbb.

Borítókép: Tóth Imre/Haon.hu

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
