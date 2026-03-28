Képeken és videón a balesetező autó a 4-es főúton, csatornában landolt a kocsi

Súlyos közlekedési baleset történt Püspökladány térségében, a 4-es főút 178-as kilométerszelvényénél, ahol egy autó a csatornába csapódott – közölte az Origo.

Súlyos baleset a 4-es főúton

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint a jármű az Orsolya-csatorna egyik hídjánál sodródott le az útról, majd a vízbe zuhant. A becsapódás következtében az autó félig elmerült.

Képeken és videón a baleset

A helyszínen készült felvételeken jól látszik a vízbe csapódott jármű, miközben a forgalmat a fél pályán korlátozták.



A jármű vezetője saját erejéből ki tudott szállni, azonban a balesetben egy személy súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A helyszínre a püspökladányi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok is kivonultak, akik félpályás útlezárás mellett végezték a mentést és a műszaki beavatkozást. A baleset helyszínén készült képeket itt tudja megtekinteni!

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

Gyorshajtás miatt van a legtöbb közlekedési baleset

Csaknem 15 ezer, személyi sérüléssel járó baleset történt a hazai közutakon – derül ki a rendőrség előzetes adataiból. A balesetek száma leginkább Zala vármegyében nőtt. Mintegy félezren veszítették életüket tavaly közúti balesetben hazánkban, több lett a könnyű és a súlyos balesettel járó karambol. A balesetek legfőbb oka a gyorshajtás. Évek óta csökken az ittas állapotban elkövetett, személyi sérüléssel járó balesetek száma, amióta csak statisztika készül hazánkban, a 2022-es év volt ebből a szempontból a legkedvezőbb.

