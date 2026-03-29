Súlyos balesetet szenvedett egy kislány, katona mentette meg az életét

Súlyos közúti incidens történt Debrecenben, a Kishegyesi úton, egy gyalogátkelőhely közelében. A baleset során egy kislányt ütöttek el, aki az eszméletét is elvesztette – írja az Origo.

Papp Ádám őrmester látta el a balesetben megsérült kislányt (Forrás: Facebook)

Baleset Debrecenben: a katona azonnal közbelépett

A történtekről a MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred számolt be közösségi oldalán: Papp Ádám őrmester szolgálatát követően haladt autójával, amikor a lassuló forgalom és az egyik gyalogátkelőnél kialakult tömeg felkeltette a figyelmét.

A katona azonnal megállt, biztosította a helyszínt, majd a sérülthöz sietett. A látvány megrázó volt: a kislány eszméletlenül feküdt az úttesten, több fejsérülést szenvedve.

Papp Ádám őrmester nem habozott, saját egészségügyi felszerelésével kezdte meg az ellátást. Harctéri életmentő képzettsége lehetővé tette, hogy szakszerűen beavatkozzon.

Gerincsérülés gyanúja miatt a testet nem mozgattam, a fejen lévő vérzések csillapítására kötszert használtam, illetve a nyak rögzítésére sínt alkalmaztam

– idézte fel az őrmester.

Életmentő percek a helyszínen

A sérült kislány időközben magához tért, de zavart állapotban volt, többször is megpróbált felkelni. A katona végig mellette maradt, és nyugtatta a mentők kiérkezéséig.

A mentőszolgálat átvette a sérült ellátását, a katona pedig részletesen beszámolt az addigi beavatkozásokról. A rendőrség később felvette az adatait, és megköszönte a gyors és szakszerű segítségnyújtást.

A szakemberek szerint az ilyen helyzetekben az első percek döntő jelentőségűek. A gyors és szakszerű beavatkozás ebben az esetben is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kislány állapota stabilizálódjon.