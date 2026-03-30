Komoly galiba alakult ki a Nagy Lajos király útján március elején egy villamospályára belógó autó miatt, közel egy órán át nem tudott közlekedni a 3-as és a 62-es villamos, sokak megszokott utazását felborítva ezzel – adta hírül a közösségi oldalán a BKK.
Budapesten akár már 65 ezer forintért is lehet parkolni, fotón mutatjuk a módját
Jól meg is akaszthatja vele a fővárosi tömegközlekedést.
A megoldás végül az elszállítás lett, a bírság pedig
a lehető legmagasabb, 65 ezer forint.
Részletezik, a villamos nem tud kerülni, nincs hova félreállnia, ezért még fontosabb, hogy a villamosvágányok mellett (is) körültekintően, szabályosan parkoljon.
