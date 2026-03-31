Csercsa Balázs: Egy Tisza-kormánynak azonnal le kellene válni az orosz energiáról

A képviselőjelölteket Magyar Péter kólásdobozoknak vagy lámpaoszlopoknak is hívja, mondta el a kiugrott tiszás.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 23:03
Csercsa Balázs: A Tisza
Az orosz energiáról való leválást a Tisza Párt kormányra kerülése után azonnal végre kellene hajtani – jelentette ki Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyházügyi vezetője kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában. Azt mondta, hogy a párt energiaátállási tervének hitelességét azzal tudja alátámasztani, hogy már maguk a párt politikusai is beszéltek elszólásokban ezekről a tervekről.

Csercsa Balázs szerint – aki hétfőn nyilvánosságra hozta a Tisza Pártnak tulajdonított energiaátállási tervet – Magyar Péter számára kényelmetlen, hogy ez a dokumentum kikerült, nyilván azért mondja azt, hogy egy szó sem igaz belőle. Hangsúlyozta: különbséget tenne párt és a Tisza közössége között, mert a párt még mindig csak 20-30 főből áll. Ők valószínűleg nagyon is tisztában vannak vele, hogy a párt tervei mivel járnának a magyar emberek számára.

A Tisza közössége viszont egy mesterséges véleménybuborékban él, és csak azokat az információkat juttatják el hozzájuk, amiket eléjük szeretnének tárni 

– mondta, mindenkit arra buzdítva, hogy különböző forrásokból is tájékozódjon. Kiemelte: a dokumentummár a kezdetén rögzíti, hogy az Európai Bizottsággal és Ukrajnával rendezni kell a viszonyt. Ez nyilván azt jelenti, hogy az Európai Bizottság elvárásait kell teljesítenie a Tiszának, amennyiben kormányra kerül – tette hozzá. Arról is beszélt: a korábban nyilvánosságra hozott Tisza-program kampányszerű program, amely arra szolgál, hogy tetszetős legyen az embereknek, hogy a Tisza meg tudja nyerni a választásokat, de ahogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke is elmondta, „nem lehet mindent elmondani, mert akkor megbuknak”.

Csercsa érdekesnek nevezte azt is, hogy a Tisza Párt egy szakgyógyszerész végzettségű képviselőjelöltje Gulyás Márton interjújában március 15-én azt mondta, hogy ő még csak most fogja majd megkapni a hivatalos programot a párttól. 

Ebből az következik, hogy a Tisza Párt a valódi programját még csak most írják 

– mutatott rá. Az általa nyilvánosságra hozott dokumentum hitelességét azzal támasztotta alá, hogy már maguk a párt politikusai is beszéltek elszólásokban ezekről a tervekről, és tudomása szerint az energiára vonatkozó tervezetet Kapitány István vezetésével írják.

Felidézte, hogy Magyar Péter esztergomi fórumán a színpadról kiabált le a téren kávézó Hernádi Zsolt Mol-elnöknek. Tehát a Tiszának már tavaly nyáron voltak tervei a Mollal kapcsolatban, nevezetesen, hogy azt kiszervezik az állam kezéből, ami Csercsa Balázs szerint a jelen helyzetben hibás lépés lenne.

Itt kitért arra is, hogy van egy megállapodás a Tisza és az Európai Néppárt között, hogy a kampányban mondhatnak olyan dolgokat, amik a néppárt véleményétől eltérnek, de kormányra kerülve végre kell hajtani azt, amit a néppárt és az Európai Bizottság szeretne. Az egyik ilyen az orosz energiáról való leválás, ez egyértelműen az ő elvárásuk, amit azonnal végre kell hajtani, „teszem föl, azért a támogatásért cserébe, amit korábban kapott a Tisza” – fogalmazott.

Csercsa Balázs arról is beszélt, hogy akik a Tisza közösségét felépítették, azok is jó szakemberek, és ők félretérve érzik magukat most a Tiszában. Az az érzésük, hogy az ő véleményüket nem hallgatják meg, hogy félredobják, és csak egyetlen vélemény létezik, amit Magyar Péter képvisel, és ezzel nem lehet szembemenni. Közölte: Kapitány István személyiségét sokkal szerencsésebbnek tartja, mint Magyar Péterét, ugyanakkor a dokumentumból is kitűnik, hogy 

a Tiszába az új emberek nagyvállalati háttérből érkeznek, és nagyvállalati érdekeket szeretnének kiszolgálni. 

Ez a szemlélet az uralkodó most a pártban, a szervezetépítésnél kifejezetten előny is volt az, hogyha valakinek ilyen nagyvállalati tapasztalata van – jegyezte meg.

Csercsa Balázs nem tartja kizártnak, hogy a választás után 10-20 tiszás politikus kiválik, és önálló frakciót alakít majd.

Elmondta: a képviselőjelölteket Magyar Péter kólásdobozoknak vagy lámpaoszlopoknak is hívja, a kiválasztás fő szempontja is az volt, hogy a jelöltnek ne legyen túl sok önálló gondolata, illetve voltak olyan arcok, akik már eleve ismertek voltak, és népszerűek, ezért jelölté tették őket. Akik nem ilyenek voltak, azokkal kapcsolatban inkább az volt az elvárás, hogy el tudják fogadni Magyar Péter irányítását, és „kvázi szavazógombok” legyenek.

Arról, hogy egy kiugrott ukrán ügynök szerint a Tisza Párt heti ötmillió eurót, azaz kétmilliárd forintot kaphatott az elmúlt hónapokban Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől, Csercsa Balázs azt mondta: ezekről a titkosszolgálati dolgokról ő is csak a médiából tud. Azonban Magyar Péter mindig azt kommunikálta, hogy nincs elég pénz a működtetésre vagy bizonyos dolgoknak a létrehozására, és aztán valahonnan mindig éppen lett. Elmondta, hogy a Tisza Pártnak szinte már a megalakulásával egy időben létrehoztak egy kft.-t is, amely a Tiszának a pénzügyeit részben kezeli, de ennek működéséról nincs információja.

A beszélgetés végén Csercsa Balázs azt mondta: Magyar Péter és köre most már elsősorban hatalomra akar jutni, és könnyen elképzelhetőnek tartja, hogy kezdetektől fogva ez volt a céljuk, amihez kihasználták a Tisza közösségét. A Tiszás közösség viszont továbbra is olyan tagokból áll, akik egyébként jót akarnak az országnak, csak sokan közülük fejükbe vették, hogy bármi áron Magyar Péterre kell szavazni. Nekik üzente azt, hogy elsősorban nem arra vállalkoztak, hogy minden áron Magyar Pétert juttassák hatalomba, hanem arra, hogy az országot jobbá tegyék, építsenek egy szebb, egy szeretet országot. Azonban úgy látja, hogy a Tisza jelenleg erre nem alkalmas, és nem képes, különösen Magyar Péterrel az élen – zárta szavait Csercsa Balázs.

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamosenergia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
