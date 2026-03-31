Csercsa Balázs: Egy Tisza-kormánynak azonnal le kellene válni az orosz energiáról

Az orosz energiáról való leválást a Tisza Párt kormányra kerülése után azonnal végre kellene hajtani – jelentette ki Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyházügyi vezetője kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában. Azt mondta, hogy a párt energiaátállási tervének hitelességét azzal tudja alátámasztani, hogy már maguk a párt politikusai is beszéltek elszólásokban ezekről a tervekről.

Csercsa Balázs szerint – aki hétfőn nyilvánosságra hozta a Tisza Pártnak tulajdonított energiaátállási tervet – Magyar Péter számára kényelmetlen, hogy ez a dokumentum kikerült, nyilván azért mondja azt, hogy egy szó sem igaz belőle. Hangsúlyozta: különbséget tenne párt és a Tisza közössége között, mert a párt még mindig csak 20-30 főből áll. Ők valószínűleg nagyon is tisztában vannak vele, hogy a párt tervei mivel járnának a magyar emberek számára.

A Tisza közössége viszont egy mesterséges véleménybuborékban él, és csak azokat az információkat juttatják el hozzájuk, amiket eléjük szeretnének tárni

– mondta, mindenkit arra buzdítva, hogy különböző forrásokból is tájékozódjon. Kiemelte: a dokumentummár a kezdetén rögzíti, hogy az Európai Bizottsággal és Ukrajnával rendezni kell a viszonyt. Ez nyilván azt jelenti, hogy az Európai Bizottság elvárásait kell teljesítenie a Tiszának, amennyiben kormányra kerül – tette hozzá. Arról is beszélt: a korábban nyilvánosságra hozott Tisza-program kampányszerű program, amely arra szolgál, hogy tetszetős legyen az embereknek, hogy a Tisza meg tudja nyerni a választásokat, de ahogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke is elmondta, „nem lehet mindent elmondani, mert akkor megbuknak”.

Csercsa érdekesnek nevezte azt is, hogy a Tisza Párt egy szakgyógyszerész végzettségű képviselőjelöltje Gulyás Márton interjújában március 15-én azt mondta, hogy ő még csak most fogja majd megkapni a hivatalos programot a párttól.

Ebből az következik, hogy a Tisza Párt a valódi programját még csak most írják

– mutatott rá. Az általa nyilvánosságra hozott dokumentum hitelességét azzal támasztotta alá, hogy már maguk a párt politikusai is beszéltek elszólásokban ezekről a tervekről, és tudomása szerint az energiára vonatkozó tervezetet Kapitány István vezetésével írják.

Felidézte, hogy Magyar Péter esztergomi fórumán a színpadról kiabált le a téren kávézó Hernádi Zsolt Mol-elnöknek. Tehát a Tiszának már tavaly nyáron voltak tervei a Mollal kapcsolatban, nevezetesen, hogy azt kiszervezik az állam kezéből, ami Csercsa Balázs szerint a jelen helyzetben hibás lépés lenne.

Itt kitért arra is, hogy van egy megállapodás a Tisza és az Európai Néppárt között, hogy a kampányban mondhatnak olyan dolgokat, amik a néppárt véleményétől eltérnek, de kormányra kerülve végre kell hajtani azt, amit a néppárt és az Európai Bizottság szeretne. Az egyik ilyen az orosz energiáról való leválás, ez egyértelműen az ő elvárásuk, amit azonnal végre kell hajtani, „teszem föl, azért a támogatásért cserébe, amit korábban kapott a Tisza” – fogalmazott.