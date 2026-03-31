Kocsis Máté: Magyar Péter trükközött a drogteszttel

A Tisza-vezér csak 35 vegyületre végeztette el drogtesztjét, 152 vegyület azonban kimaradt a vizsgálódásból Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint.

2026. 03. 31. 22:32
Fotó: Hatlaczki Balázs
– Peti! Ugyan el akartad tusolni, de a te tesztedet 152 vegyületre nem végezték el. Csak 35-re, amit közzétettél. Ez nagyon kevés – jelentette ki a Facebookon közzétett videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott: a Tisza Párt elnökével ellentétben ő 187 vegyületre és szerre végeztette el saját drogtesztjét.

– Peti, adós vagy még 152 vegyületre vonatkozó teszttel – hívta fel a Tisza Párt elnökének figyelmét Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője ahhoz a nagy szaktekintélyű orvoshoz ment drogtesztet végeztetni, akiről  korábban Magyar gúnyosan nyilatkozott. Kocsis Máté úgy fogalmazott:

Te annyira ideges lettél ettől az egész drogtémától, hogy lebohócoztad azt a professzort, akihez itt, Magyarországon nem mertél elmenni.

A fideszes politikus ezt követően bemutatta tesztjének dokumentumait. 

Mint ahogyan azt megírtuk, az elmúlt időszakban több olyan hangfelvétel is megjelent a médiában, amelyek azt bizonyítják, hogy a Tisza Párt elnökének kábítószer-használati szokásai komoly aggodalomra adnak okot. 

A fenti tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
