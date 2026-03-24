Magyar Péter hetet-havat összehord, hogy ne derüljön ki, lepaktált Zelenszkijjel + videó

Deák Dániel közösségi oldalára feltöltött videóban felidézte, hogy Magyar Péter különböző rendezvényeken arról beszélt, hogy Orbán Viktor behívja az orosz titkosszolgálat embereit, majd az amerikaiakat, de még az izraelieket is.

– Péter, már tényleg hetet-havat összehordasz annak érdekében, hogy eltereld a figyelmet arról, hogy valójában te játszol össze az ukránokkal. Tudjuk nagyon jól, hogy lepaktáltál Zelenszkijjel, melynek keretében vállaltad, hogyha te kerülsz kormányra, akkor betiltod az olcsó orosz energiát. Mindenféle kamu, kitalált történetek helyett inkább erről beszéljél – üzent a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Tisza Párt elnökének.