Magyar Péterbécsdrogteszt

Egy AI-orvoslással foglalkozó alvásszakértő készítette Magyar Péter állítólagos drogtesztjét

Semmilyen jel nem mutat arra, hogy drogteszteket végezne az az osztrák orvos, akihez Magyar Péter vasárnap reggel ellátogatott. A Tisza Párt vezére állítólag drogtesztet készített egy magánháziorvosi rendelőben, Bécsben. Mutatjuk, ki tesztelte a Tisza elnökét.

2026. 03. 23. 17:20
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Magyar Péter drogtesztjét egy osztrák telemedicina-szakértő végezte el” – számol be Facebook-posztjában a Manöken Istenkirály paródiaoldal. Felidézik: „Magyar Péter vasárnap reggel ellátogatott a Bécs belvárosban található Medizin am Markt nevű egészségügyi központba (Schönbrunner Straße 9), hogy ott drogtesztet csináltasson.” Mint írják: „ez egy több szakágat tömörítő orvosi központ (úgynevezett Medizinzentrum), ahol több különböző szakorvos is rendel. Magyarul ez egy magánháziorvosi rendelő. Nem egy »hitelesített labor«, meg nem egy „regisztrált intézet”, amiről Magyar Péter ír. Hanem egy háziorvosi rendelő. Amúgy az osztrák jog és közigazgatás nem használja hivatalos terminusként a »regisztrált intézetet«, hanem a »staatlich anerkannt« (államilag elismert) kategória létezik.” Külön felhívják a figyelmet arra, hogy 

Magyar Péter saját elmondása szerinti drogtesztje „leginkább egy mintavétel volt – nem pedig egy helyben elvégzett laborvizsgálat”.

Mint ismertetik: „a tesztelő orvos dr. Martin Hasenzagl volt, a telemedicina szakértője. A nyilvánosan elérhető adatlapjai szerint a Sigmund Freud Egyetemen digitális transzformációval és mesterséges intelligenciával foglalkozik. Az »Österreichische Gesellschaft für Digitale Medizin« oldalán AI-orvoslással kapcsolatos megjelenések kapcsolódnak hozzá – drogtesztnek viszont nyoma sincs. A tudományos munkái főként az alvásmedicina- és a mesterségesintelligencia-témában mozognak, a Schlafzentrum Wien oldala pedig egy alvásközponthoz köti. Tehát egy ízig-vérig »drogszakértőről« beszélünk – legalábbis ha valaki mindenáron így szeretné beállítani.”

Hozzátették: „Dr. Martin tényleg a fentebb említett rendelőben praktizál. A publikus szolgáltatáslistáján általános orvosi ellátás, prevenció, EKG, vérnyomás-beállítás, sebellátás, bőrdiagnosztika és alvásmedicina szerepel – drogteszt viszont nem.”

„Nincs nyilvános bizonyíték arra, hogy kifejezetten drogteszteket végezne, vagy hogy ez a praxisának a része lenne. A szolgáltatások között nem szerepel sem „Drogentest”, sem »Suchtgift-Screening«, sem »toxikológia«. Így már önmagában az elég furcsa, hogy pont hozzá ment Magyar Péter drogtesztre.”

„Tehát ha egymás mellé tesszük a részleteket – a helyszínt, a szolgáltatáslistát, a szakterületet, a kommunikációt, az orvost –, akkor ez az egész tesztelősdi inkább egy gondosan felépített narratívának tűnik, mintsem egy transzparens orvosi vizsgálatnak” – írják a bejegyzésben.

Borítókép: Magyar Péter állítólagos drogtesztje (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.