Emberölés miatt emeltek vádat a feleségét halálra szúró férfi ellen

A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki feleségét halálra szúrta. A főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a bűnügy vádlottja, egy budapesti férfi és az áldozat 2022 telén ismerkedtek meg, majd összeköltöztek és a nő fóti házában éltek. A rossz vagyoni helyzetben lévő vádlott elhitette a sértettel, hogy jól menő vállalkozó, és egy svájci bankszámlán jelentős megtakarításai vannak.

Az ügyészség tájékoztatása szerint 2023 októbere és 2024 augusztusa között

a férfi a sértett fiától jelentős haszonnal járó üzleti befektetésre hivatkozva részletekben több millió forintot kért, tudva azt, hogy nem lesz képes visszafizetni a kölcsönt.

A vádlott 2024 januárjában az áldozat barátnőjétől is több millió forintot csalt ki magas hozamú, rövid távú üzleti befektetés ígéretével. A férfi 2024 decemberében bevallotta a nőnek, hogy házasságkötésük után több millió forintot kért kölcsön. A felesége ultimátumot adott a vádlottnak, hogy pár héten belül fizesse vissza a pénzt.

2025 januárjában egy este a vádlott és felesége között vita alakult ki a pénz miatt, majd a férfi egy közel 13 centiméteres késsel az ágyban fekvő feleségét több mint tíz alkalommal megszúrta.

A nő a helyszínen meghalt.

A vádlott a cselekmény után elhagyta az ingatlant, majd másnap feladta magát a rendőrségen.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit emberölés bűntettével és két rendbeli minősített csalás bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd – áll a közleményben.