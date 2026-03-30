Hajmeresztő, hogy mit okozna a Tisza eltitkolt energiaterve: négyszeres rezsiköltséggel sújtaná a magyarokat

Emberölés miatt emeltek vádat a feleségét halálra szúró férfi ellen

A férfi jól menő vállalkozónak adta ki magát, miközben rossz vagyoni helyzetben volt. Miután felesége fiától több millió forintot kért kölcsön, amit nem tudott visszafizetni, az őt számonkérő aszonnyal több késszúrással végzett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 30. 13:13
A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki feleségét halálra szúrta. A főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a bűnügy vádlottja, egy budapesti férfi és az áldozat 2022 telén ismerkedtek meg, majd összeköltöztek és a nő fóti házában éltek. A rossz vagyoni helyzetben lévő vádlott elhitette a sértettel, hogy jól menő vállalkozó, és egy svájci bankszámlán jelentős megtakarításai vannak.

Az ügyészség tájékoztatása szerint 2023 októbere és 2024 augusztusa között 

a férfi a sértett fiától jelentős haszonnal járó üzleti befektetésre hivatkozva részletekben több millió forintot kért, tudva azt, hogy nem lesz képes visszafizetni a kölcsönt.

A vádlott 2024 januárjában az áldozat barátnőjétől is több millió forintot csalt ki magas hozamú, rövid távú üzleti befektetés ígéretével. A férfi 2024 decemberében bevallotta a nőnek, hogy házasságkötésük után több millió forintot kért kölcsön. A felesége ultimátumot adott a vádlottnak, hogy pár héten belül fizesse vissza a pénzt.

2025 januárjában egy este a vádlott és felesége között vita alakult ki a pénz miatt, majd a férfi egy közel 13 centiméteres késsel az ágyban fekvő feleségét több mint tíz alkalommal megszúrta.

 A nő a helyszínen meghalt.

A vádlott a cselekmény után elhagyta az ingatlant, majd másnap feladta magát a rendőrségen.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit emberölés bűntettével és két rendbeli minősített csalás bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd – áll a közleményben.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Lejárató kampány egy ócska kémfilm mintájára

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
