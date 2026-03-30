Húsvéti ellenőrzések: nem minden stimmel a boltokban

Március elejétől a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával országosan zajlik a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. A hatóság vizsgálja a húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint tojásfesték és az élőnyúl-árusítás. Az első szakaszban a Nébih és a kormány- és járási hivatalok szakemberei összesen 609 ellenőrzést végeztek, és bár problémák előfordultak, az eredmények összességében kedvezőek.

Több száz ellenőrzést végeztek (Fotó: Havran Zoltán)

Nyolc esetben indult eljárás az ellenőrzések során

Az édesipari termékek, teasütemények, kalács, torma és tojásfesték előállítóinak ellenőrzése során a hatóság 100 létesítményt vizsgált. Az ellenőrzések többek között az adalékanyag-felhasználásra, a jelölésre, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak betartására irányultak. Összesen nyolc esetben indult eljárás.

Nyomonkövetési hiányosság, valamint lejárt minőségmegőrzési idő okán 30 tétel, összesen 368,9 kg édesipari alapanyagot/összetevőt, illetve készterméket is kivontak a forgalomból.

Az ellenőrzések az alkoholos italokra is kiterjedtek: a hatóság 20 kereskedelmi egységben és öt előállító üzemben vizsgálódott, összesen 49 mintát elemezve. Egy import pezsgőnél és egy import gyöngyözőbornál érzékszervi hibát állapított meg a hatóság, az import pezsgő esetében a fogyasztói tájékoztatás sem volt megfelelő. A négy nagy hazai sörgyárban is végzett a Nébih átfogó ellenőrzéseket. Jó hír, hogy a sörgyárakban végzett vizsgálatok során nem tártak fel hiányosságot.

A húsfeldolgozó létesítmények és hústermék-előállítók ellenőrzése során a hatóság több helyen tárt fel higiéniai és nyomonkövetési hiányosságokat. A három vizsgált húsfeldolgozóban a feltárt problémák miatt több mint négy tonna húsipari alapanyagot és készterméket vontak ki a forgalomból. Országszerte 102 olyan üzletet is vizsgáltak, ahol helyben állítanak elő hústermékeket (füstölt húst, sonkát). E körben az ellenőrzések mintegy negyedében állapítottak meg szabálytalanságokat, leggyakrabban higiéniai és dokumentációs hibákat, illetve adalékanyag-használati problémákat. 14 esetben, összesen mintegy 1,2 millió forint értékben szabtak ki bírságot az ellenőrök és 156 kg terméket kivontak a forgalomból. Egy üzemben illegális gyártást is feltártak, a termékeket megsemmisítették, a tevékenységet megtiltották.