Húsvéti ellenőrzések: nem minden stimmel a boltokban

Országszerte megkezdte a húsvéti időszakhoz kapcsolódó átfogó ellenőrzés-sorozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Több száz vizsgálat során sonkákat, tojásokat, édességeket és italokat is górcső alá vettek. Bár összességében kedvezőek az eredmények, több tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból, és számos helyen higiéniai, jelölési vagy nyomonkövetési hiányosságokra derült fény az ellenőrzések során.

Március elejétől a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával országosan zajlik a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. A hatóság vizsgálja a húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint tojásfesték és az élőnyúl-árusítás. Az első szakaszban a Nébih és a kormány- és járási hivatalok szakemberei összesen 609 ellenőrzést végeztek, és bár problémák előfordultak, az eredmények összességében kedvezőek.

Több száz ellenőrzést végeztek
Nyolc esetben indult eljárás az ellenőrzések során

Az édesipari termékek, teasütemények, kalács, torma és tojásfesték előállítóinak ellenőrzése során a hatóság 100 létesítményt vizsgált. Az ellenőrzések többek között az adalékanyag-felhasználásra, a jelölésre, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak betartására irányultak. Összesen nyolc esetben indult eljárás.

Nyomonkövetési hiányosság, valamint lejárt minőségmegőrzési idő okán 30 tétel, összesen 368,9 kg édesipari alapanyagot/összetevőt, illetve készterméket is kivontak a forgalomból.

Az ellenőrzések az alkoholos italokra is kiterjedtek: a hatóság 20 kereskedelmi egységben és öt előállító üzemben vizsgálódott, összesen 49 mintát elemezve. Egy import pezsgőnél és egy import gyöngyözőbornál érzékszervi hibát állapított meg a hatóság, az import pezsgő esetében a fogyasztói tájékoztatás sem volt megfelelő. A négy nagy hazai sörgyárban is végzett a Nébih átfogó ellenőrzéseket. Jó hír, hogy a sörgyárakban végzett vizsgálatok során nem tártak fel hiányosságot.

A húsfeldolgozó létesítmények és hústermék-előállítók ellenőrzése során a hatóság több helyen tárt fel higiéniai és nyomonkövetési hiányosságokat. A három vizsgált húsfeldolgozóban a feltárt problémák miatt több mint négy tonna húsipari alapanyagot és készterméket vontak ki a forgalomból. Országszerte 102 olyan üzletet is vizsgáltak, ahol helyben állítanak elő hústermékeket (füstölt húst, sonkát). E körben az ellenőrzések mintegy negyedében állapítottak meg szabálytalanságokat, leggyakrabban higiéniai és dokumentációs hibákat, illetve adalékanyag-használati problémákat. 14 esetben, összesen mintegy 1,2 millió forint értékben szabtak ki bírságot az ellenőrök és 156 kg terméket kivontak a forgalomból. Egy üzemben illegális gyártást is feltártak, a termékeket megsemmisítették, a tevékenységet megtiltották.

Az első időszakban ellenőrzött hat tojáscsomagoló létesítményben súlyos higiéniai vagy nyomonkövetési hiányosságot nem találtak az ellenőrök, a jelölések is megfelelőek voltak. Egy vállalkozással szemben azonban eljárás indult a fertőtlenített tojásminta nem megfelelősége miatt.

Az országos ellenőrzés-sorozat húsvétig folytatódik

A primőr zöldségek ellenőrzése során a vármegyei kormányhivatalok 72 termelőt vizsgáltak piacokon és telephelyeken, a tételek többsége megfelelt, két tételt kivontak a forgalomból. A Nébih 10 helyszínen ellenőrizte a forgalmazást, leggyakoribb probléma a felvásárolt áru sajátként való értékesítése volt, 

  • a paprika, 
  • torma, 
  • uborka 
  • és újhagyma minták vizsgálata során határérték feletti szermaradék nem fordult elő. 

A növényútlevelek alkalmazását is vizsgálták a szakemberek, amelyek rendszeres működése alapvetően stabil és javuló tendenciát mutat. Fajtaazonossági vizsgálat céljából kardvirág virághagymából is történt 18 mintavétel. A szaporítóanyagok jelölése megfelelt az előírásoknak. A hagymák kiültetésére április közepén kerül majd sor a Nébih Monorierdői Növényfajta Kitermesztő Állomásán.

A tavaszi ellenőrzések során a hatóság 34 takarmány-előállító létesítményben 35 teljes értékű baromfi tojótakarmányból vett mintát, amelyek 94 biztonsági és minőségi paraméterek vizsgálata folyamatban van, az eddigi eredmények megfelelőek. Emellett országszerte 46 kisállat-kereskedést és 42 állatvásáron/állatpiacon árusító helyet ellenőriztek élő nyulak eladásával kapcsolatban, ahol állatvédelmi szabálytalanságot nem találtak. Az országos ellenőrzés-sorozat húsvétig folytatódik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu