Rendkívüli

bethesda gyermekkórházegészségügyfejlesztés

Nagyszabású fejlesztési program indul a Bethesda Gyermekkórházban

Nagyszabású, a gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indul a Bethesda Gyermekkórházban, amelynek célja a gyógyító terek korszerűsítése – tájékoztatta a kórház hétfőn az MTI-t.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 13:29
Forrás: Bethesda Gyermekkórház
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fejlesztés egy magántámogatásnak köszönhetően valósul meg, így a 15 évre szóló együttműködés keretében a sok évtizedes épületek, műtők és infrastrukturális rendszerek megújítása valósul meg annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságosabb és modernebb környezetben részesülhessenek ellátásban – áll a közleményben.

A Bethesda Gyermekkórház évente mintegy 200 ezer, 0–18 éves korú gyermeket lát el, akiknek több mint fele vidékről érkezik – emlékeztettek a sajtóanyagban. Az intézmény öt országos jelentőségű központnak ad otthont, köztük az Égéssérült Gyermekeket Ellátó Országos Központnak, a Gyermekepilepszia Központnak, az Otthonlélegeztetett Gyermekek Központjának, a Gyermekrehabilitációs Központnak és a Fájdalomkezelő Centrumnak.

A program első ütemében az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó felújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. A fejlesztések a betegbiztonságot erősítő rendszerekre, a sürgősségi ellátás feltételeire, valamint a betegszállítás és az épületüzemeltetés korszerűsítésére is kiterjednek – részletezték a dokumentumban. A beruházás első, idei ütemében 1 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyet a következő 15 évben évente 500 millió forintos támogatás követ, így összesen mintegy 7,5 milliárd forint fordítható a fejlesztésekre – közölte az intézmény.

Hozzáfűzték, hogy középtávon egy teljes épületszárny korszerűsítése és bővítése is megvalósul, amely új tereket biztosít egyebek között a járóbeteg-ellátás, a mozgásterápia, a neurológiai gondozás, valamint a gyermekhospice és palliatív ellátás számára.

A kórház vezetése szerint a fejlesztési program hozzájárul a gyermekek biztonságosabb és korszerűbb ellátásához, valamint hosszú távon a hazai gyermekgyógyászat megerősítéséhez is.


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
