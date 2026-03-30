Nagyszabású fejlesztési program indul a Bethesda Gyermekkórházban

A fejlesztés egy magántámogatásnak köszönhetően valósul meg, így a 15 évre szóló együttműködés keretében a sok évtizedes épületek, műtők és infrastrukturális rendszerek megújítása valósul meg annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságosabb és modernebb környezetben részesülhessenek ellátásban – áll a közleményben.

A Bethesda Gyermekkórház évente mintegy 200 ezer, 0–18 éves korú gyermeket lát el, akiknek több mint fele vidékről érkezik – emlékeztettek a sajtóanyagban. Az intézmény öt országos jelentőségű központnak ad otthont, köztük az Égéssérült Gyermekeket Ellátó Országos Központnak, a Gyermekepilepszia Központnak, az Otthonlélegeztetett Gyermekek Központjának, a Gyermekrehabilitációs Központnak és a Fájdalomkezelő Centrumnak.

A program első ütemében az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó felújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. A fejlesztések a betegbiztonságot erősítő rendszerekre, a sürgősségi ellátás feltételeire, valamint a betegszállítás és az épületüzemeltetés korszerűsítésére is kiterjednek – részletezték a dokumentumban. A beruházás első, idei ütemében 1 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyet a következő 15 évben évente 500 millió forintos támogatás követ, így összesen mintegy 7,5 milliárd forint fordítható a fejlesztésekre – közölte az intézmény.

Hozzáfűzték, hogy középtávon egy teljes épületszárny korszerűsítése és bővítése is megvalósul, amely új tereket biztosít egyebek között a járóbeteg-ellátás, a mozgásterápia, a neurológiai gondozás, valamint a gyermekhospice és palliatív ellátás számára.

A kórház vezetése szerint a fejlesztési program hozzájárul a gyermekek biztonságosabb és korszerűbb ellátásához, valamint hosszú távon a hazai gyermekgyógyászat megerősítéséhez is.