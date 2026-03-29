Rendkívüli

Orbán Viktort tömeg várja Békéscsabán – kövesse nálunk élőben! + videó

hadházy ákosVálasztás 2026választásfidesz

Hadházy már készül a Tisza vereségére, a lázadástól sem riadna vissza

Az Index részletesen górcső alá vette Hadházy Ákos bejegyzését, amelyben a zuglói képviselő kellő sokasággal akarná kikényszeríteni a választások megismétlését, ha a Fidesz nyer április 12-én.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 15:20
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hadházy Ákos pénteken közzétett Facebook-posztjában azt írta, hogy ha a választáson a Fidesz győzne, azt nem lehet elfogadni, hanem kellő sokasággal kell kikényszeríteni a megismételt választást a Nemzeti Választási Irodától és az Alkotmánybíróságtól – hívta fel a figyelmet az Index.

Budapest, 2025. június 24. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen tartott, általa meghirdetett újabb budapesti tüntetésen a Ferenciek terén 2025. június 24-én. MTI/Balogh Zoltán
A portál szerint a felvázolt cselekménysor szinte egy az egyben visszaköszön a Btk. 256. paragrafusában leírt lázadás bűncselekmény törvényi tényállásában: aki olyan tömegzavargásban vesz részt, amelynek közvetlen célja, hogy az Országgyűlést, a köztársasági elnököt, a Kúriát, a kormányt vagy az Alkotmánybíróságot az Alaptörvényben meghatározott jogköre gyakorlásában erőszakkal vagy ezzel fenyegetve akadályozza, vagy intézkedésre kényszerítse bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A tömegzavargás szervezője vagy vezetője pedig akár tizenöt évi szabadságvesztéssel is büntethető.

Ennek a szándékosan elkövethető bűncselekménynek már az előkészületét is egytől öt évig terjedő börtönnel fenyegetik.

 

Különösen veszélyes a lázadás

Az Index felidézte, hogy Lőrik József büntetőügyvéd tájékoztatója szerint a szabályozás célja, hogy megakadályozza, illetve szankcionálja az erőszakos vagy azzal fenyegető fellépést, amely korlátozná az alkotmányos szervek szabad döntéshozatalát vagy működését. Akkor valósul meg, ha tömegzavargás történik annak érdekében, hogy erőszakkal vagy ezzel fenyegetve gátolja vagy intézkedésre kényszerítse a törvényben felsorolt intézményeket. A lázadás célzatos bűncselekmény, vagyis az elkövetőnek tisztában kell lennie a csoport szándékával és azzal, hogy az alkotmányos szerveket akarják akadályozni vagy kényszeríteni.

A tömegzavargás a gyakorlatban olyan, meghatározhatatlanul nagy létszámú, de rendbontásra, közterületi fellépésre már alkalmas embercsoportot jelent, amely erőszakos vagy fenyegető magatartásával az alkotmányos szervek döntéshozatalát, intézkedéseit megakadályozná, illetve intézkedésre kényszerítené őket. Ilyenkor a csoportosulás nyíltan támadja a hatalmi ágakat, és ez nem csupán valakinek a személyes, fizikai biztonságát sérti, hanem az alkotmányos rendet is.

A csoport közvetlen célja a törvényben felsorolt állami szervek alkotmányos működésének erőszakos megzavarása vagy kényszerítése. Aki ezek bármelyikében tudatosan részt vesz, komoly büntetőjogi kockázatot vállal.

A lázadás célzatos bűncselekmény, vagyis az elkövetőnek tisztában kell lennie a csoport szándékával és azzal, hogy az alkotmányos szerveket akarják akadályozni vagy kényszeríteni. Ennek hiányában egyszerű jelenlétről vagy más, kevésbé súlyos cselekményről lehet szó. Éppen a tudatos cél az, ami a lázadást különlegesen veszélyessé teszi az állam és a társadalom számára.

 

Megtévesztően kampányolhat Hadházy

Hadházy Ákos a bejegyzésében arról is írt, hogy a zuglói körzetben az ellenzéki szavazók szavazzanak rá, ne a tiszás jelöltre, mert az illető pártlistáról így is, úgy is bekerül a parlamentbe, és ha véletlenül mégis az ő neve mellé teszik az ikszet, abból a Tiszának töredékszavazata lesz. Azonban az Index szerint Hadházy logikája két ponton is sántít. Egyrészt a győztes jelöltre leadott többletszavazatból, azaz az első és a második helyezett jelöltre leadott szavazatok közötti különbözetből is töredékszavazatokhoz jutna a Tisza Párt. Másrészt felszabadulna a pártlista 20. helye, azaz a zuglói győztes mellett egy további tiszás jelölt kerülhetne be listáról a parlamentbe.

Ennek kapcsán a cikk kitért arra, hogy a választás rendje elleni bűncselekmények (Btk. 350. §-ában felsorolt elkövetési magatartások)

alapjaiban veszélyeztetik a választások tisztaságát.

A törvény szövege szerint „aki a választási eljárásról szóló törvény […] hatálya alá tartozó választás […] során arra jogosultat a választásban […] akadályoz vagy erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, vagy anyagi juttatással befolyásolni törekszik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
