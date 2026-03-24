Önkénteseket keres a HungaroMet, közösségi alapú mérőhálózatot hoznának létre

Önkénteseket keres a HungaroMet Zrt. Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. a közösségi alapú meteorológiai mérőhálózat létrehozásához. A honlapjukon azt írták, a program célja egy közösségi alapú mérőhálózat létrehozása annak érdekében, hogy a meteorológiai megfigyelések térbeli lefedettsége növekedjen, és minél több helyről álljanak rendelkezésre megbízható környezeti adatok. A mérőhálózat-bővítés a DIMOP Plusz program keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával.

Hozzátették: a

PWS, vagyis Personal Weather Station egy kisméretű automata meteorológiai állomás, amely folyamatosan méri a helyi időjárási paramétereket.

A berendezés rögzíti a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, a légnyomást, a szél irányát és sebességét, valamint a csapadék mennyiségét. A mért adatok valós időben kerülnek a HungaroMet központi rendszerébe, ahol hozzájárulnak a meteorológiai adatbázisok bővítéséhez és a lokális időjárási jelenségek jobb megértéséhez. A projektben 1500 darab PWS-állomást helyeznek ki Magyarország különböző pontjain. Megjegyezték: a program lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők aktívan hozzájáruljanak Magyarország meteorológiai adatgyűjtéséhez és a tudományos kutatásokhoz.

A hálózatba kapcsolódó mérési pontok segítenek sűríteni az országos megfigyelőhálózatot, ami különösen fontos a helyi időjárási jelenségek vizsgálatában és az éghajlati folyamatok hosszú távú nyomon követésében.

A csatlakozó résztvevők hozzáférést kapnak saját mérési adataikhoz, valamint a projekt keretében gyűjtött országos adatokhoz is, így részesei lehetnek egy országos jelentőségű közösségi mérési rendszernek.

A HungaroMet magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok és gazdasági társaságok jelentkezését várja. Fontos, hogy az új helyszínek alkalmasak legyenek egy automata meteorológiai állomás hosszú távú működtetésére.