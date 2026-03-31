Rendkívüli

Friss kutatás: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

szélhőmérsékletzápor

Húsvétra már tavaszt ígérnek, most még széllel és esővel kell megküzdenünk

Délelőtt még élvezhetjük a napsütést, de délutánra megérkeznek a gomolyfelhők, és elszórtan zápor is kialakulhat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 6:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Napsütésre számíthatunk a délelőtti órákban, majd délután egyre több gomolyfelhő jelenik meg a fátyolfelhők mellett, és helyenként zápor is kialakulhat – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

 Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé élénk marad, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten időnként erős lökések is előfordulhatnak. 

Hajnalban 0 és +7, délután pedig 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.

Kedd délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Megérkezik a húsvéti felmelegedés

Szerdán északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet, így egyre több helyen kisüt a nap. A hőmérséklet 11–12 fok körül alakul. Az északkeleti szél sokfelé megerősödik, helyenként akár viharos lökések is előfordulhatnak.

Csütörtökön változóan felhős idő várható, elszórtan záporokkal. A szél továbbra is élénk, időnként erős marad. Napközben 10 és 15 fok közé melegszik a levegő – írja a Köpönyeg.

Nagypénteken a nap első felében még lehetnek felhők, később azonban egyre többfelé kitisztul az ég. Csapadék már nem valószínű, a hőmérséklet elérheti a 15 fokot.

Szombaton többnyire napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel, amelyekből helyenként futó zápor is kialakulhat. 

A nappali csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, a húsvéti enyhülés folytatódik.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Szendi Péter)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekjézus

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A magyar néplélek plebejus, de felemelő megnyilvánulási formáját a stadionozók soha fel nem fogják.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
