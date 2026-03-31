Húsvétra már tavaszt ígérnek, most még széllel és esővel kell megküzdenünk

Napsütésre számíthatunk a délelőtti órákban, majd délután egyre több gomolyfelhő jelenik meg a fátyolfelhők mellett, és helyenként zápor is kialakulhat – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Az északi, északkeleti szél továbbra is sokfelé élénk marad, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten időnként erős lökések is előfordulhatnak.

Hajnalban 0 és +7, délután pedig 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.

Kedd délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Megérkezik a húsvéti felmelegedés

Szerdán északkelet felől fokozatosan csökken a felhőzet, így egyre több helyen kisüt a nap. A hőmérséklet 11–12 fok körül alakul. Az északkeleti szél sokfelé megerősödik, helyenként akár viharos lökések is előfordulhatnak.

Csütörtökön változóan felhős idő várható, elszórtan záporokkal. A szél továbbra is élénk, időnként erős marad. Napközben 10 és 15 fok közé melegszik a levegő – írja a Köpönyeg.

Nagypénteken a nap első felében még lehetnek felhők, később azonban egyre többfelé kitisztul az ég. Csapadék már nem valószínű, a hőmérséklet elérheti a 15 fokot.

Szombaton többnyire napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel, amelyekből helyenként futó zápor is kialakulhat.

A nappali csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, a húsvéti enyhülés folytatódik.

