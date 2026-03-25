Kocsis Máté kegyetlen mélyütést vitt be Magyar Péternek: „Mint amikor a bolti tolvaj kiakad, hogy miért volt bekamerázva a kisközért”

„Nagyon szeretné Magyar Péter, hogy ne a közös tiszás drogbulikról legyen szó, hanem arról, hogyan készültek ezekről a felvételek. Olyan, mint amikor a bolti tolvaj azon akad ki, hogy miért volt bekamerázva a kisközért” – írja Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint mai nap lényege mégis inkább az, hogy a Tisza elnöke elismeri, ők hallhatók a Vissza a mederbe nevű Facebook-oldal által nyilvánosságra hozott hangfelvételeken.

Magyar Péter. Fotó: MTI

„Azt is megjegyezném, hogy

a drogügyek kapcsán korábban a hallgatást választották, meg azt mondták, hogy AI (éjáj), de amint az ukrán tulajdonú Lock báros buli szóba került, Magyar jól láthatóan megvadult, ami tovább erősíti Radnai szavait a hangfelvételről, miszerint az »nagyon rossz lesz, ha kiderül«.”

A felvételeken az hallható, hogy Radnai Márk alelnök arról tájékoztatja Vogel Evelint, hogy miközben Vogel korábban lehallgatta Magyar Pétert, aközben Magyar Péter is lehallgatta Vogel Evelint, ami most abból derül ki, hogy miközben Radnai a lehallgatásokról beszélt, Vogel őt is lehallgatta. És viszont – magyarázta Kocsis Máté.

Mint a Magyar Nemzet megírta: a Tisza Párt elnöke egy, a Facebookon közzétett bejegyzésében gyakorlatilag elismerte, hogy valódi az a felvétel, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt elnöke és Vogel Evelin, Magyar Péter egykori barátnője beszélgetnek a férfi drogos és korrupt múltjából fakadó feszültségekről. Mint ismert,

nemrég egy megdöbbentő hangfelvétel kezdett keringeni a közösségi médiában, amely szerint már a Tisza Párton belül is komoly feszültségforrás Magyar Péter múltja.

A Vissza a mederbe nevű oldal szerint: „Péter szokás szerint előremenekült, mert a csapaton belül is tudták, hogy néhányunknak elegünk van a drogos és korrupt ügyleteiből. És pontosan tudták, hogy a héten kiborul a drogos szennyes.”

Azóta előkerült egy másik hangfelvétel is, amelyen Radnai Márk arról beszél, hogy az ablakok lesötétítése után indulhat a buli, illetve „g…ci sok kokaint” emleget. A harmadik hangfelvételből pedig az derül ki, hogy már 2024-ben tudták: balhé lesz a drogos házibuliból, ahova a Lock Bárból érkezett Magyar Péter és Vogel Evelin.