Donald Trump: Teljes mértékben támogatom Orbán Viktort újraválasztását miniszterelnöknek

Kocsis Máté bemutatta a bizonyítékot: Magyar Péter kamu drogtesztet csináltatott Ausztriában + videó

Magyar Péter Bécsben készíttete el a már régóta ígért drogtesztjét, de mint kiderült, nem egy hitelesített droglaborban járt, ráadául egy 2024 augusztusi kábítószerhasználatot már ki sem lehet mutatni. A Tisza Párt elnökének előadása csak színház volt, de a hazug embert, hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát – közölte videójában a Fidesz frakcióvezetője.

Elkaptuk Magyar Pétert. Kamu helyen kamu drogtesztet csináltatott. Megint átverte az embereket – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. Bár a Tisza Párt elnöke azt mondta, szívesen megadja annak az intézetnek a nevét és címét, ahol hétvégén megcsináltatta a saját drogtesztjét, ezt végül a Fidesz többszöri kérése ellenére sem tette meg.

Ám mi mégis kiderítettük, hogy hol járt Bécsben – mondta a Fidesz frakcióvezetője. Kiderült, hogy ahol Magyar Péter járt, az nem egy akkreditált drogvizsgáló labor, és az orvos, akinél járt, a saját praxisa szerint nem is foglalkozik drogtesztekkel. 

– jegyezte meg Kocsis Máté, és hozzátette, ő elment a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetébe, egy valódi, ellenőrzött, hiteles drogtesztet készíttetni, és rengeteg érdekes dolgot megtudott Magyar Péter kamujáról. Hozzátette: 

Magyar Péter, a hazug embert, hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. 

Kiss András professzor elmondta Kocsis Máténak, hogy a vizeletből körülbelül 3-4-5 napig lehet kimutatni a kábítószert, míg a haj esetében egy 3-4 centiméteres hajtincsből nagyjából három hónapra visszamenőleg mutatható ki a szerhasználat, de csak abban az esetben, ha közben nem volt levágva. Magyarán egy ekkora hajtincsből már a hat hónappal korábbi kábítószerhasználat sem mutatható ki, nemhogy egy 2024 augusztusi. 

A videóban Kiss András részletesen elmagyarázta, hogy hogyan végzik a hitelesített drogtesztet. A professzor azt is elmondta, hogy bárki bemehet és kérhet drogtesztet a Semmelweis Egyetem klinikáján, Magyarországról egyáltalán nem szükséges Ausztriába utazni egy ilyen vizsgálatért.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
