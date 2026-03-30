Nyitrai Zsolt: Önök kérték, mi megcsináltuk!

A Gondosóra applikáció új fejlesztésének köszönhetően még nagyobb biztonságban tudhatjuk szeretteinket – írta Nyitra Zsolt a közösségi oldalán. A miniszterelnöki főtanácsadó egy videót is posztolt, amelyben Hankó Balázs államtitkár elmondta, hogy már több mint egy millió honfitársunk használja a gondosóra nyújtotta előnyöket. Solymár Károly infokommunikációért felelős államtitkár kifejtette: a gondosóraprogram újításának segítségével már helymeghatározás is elérhető a felhasználó beleegyezése esetén, továbbá a kontakt személy beállíthatja, hogy automatikus értesítést kapjon, ha hozzátartozója elhagyja a számára biztonságos környezetet.

Hankó Balázs a videóban hangsúlyozta: Minden nyomás ellenére kiállunk a rezsicsökkentés mellett. A kultúráért és innovációért felelős államtitkár elmondta: a kormány soha nem látott mértékű támogatást biztosít, hogy az idősek méltóképpen élhessenek.

Gondosóra, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik!

– tette hozzá az államtitkár.

Borítókép: Okosóra (Fotó: Mediaowrks, bulvár)