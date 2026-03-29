Az új mérések is alátámasztják: a Fidesz mögött áll a békés többség

Az ukrán beavatkozás ellenére is folyamatosan növekszik a háborúellenes tábor, a Fidesz mögött a békés többség! – mutatott rá Orbán Balázs új bejegyzésében.

Emlékeztetett: Orbán Viktor változatlanul a legnépszerűbb a pártelnökök között a Nézőpont Intézet március végi kutatása szerint. A DK és a Mi Hazánk elnökének népszerűsége is meghaladja a bejutási küszöböt. A vezetők népszerűsége különösen a kisebb, küszöb körüli pártoknál lehet sorsfordító. Orbán Viktor 42 százalékon vezet, a Tisza vezetője 37 százalékon áll. Toroczkai nyolc százalékponttal, Dobrev 5 százalékponttal népszerűbb pártjánál, ami növeli parlamentbe jutási esélyeiket − idézte fel a miniszterelnök politikai igazgatója.

A Nézőpont Intézet kutatása alapján a legvalószínűbb listás eredmény szerint a Fidesz–KDNP 46 százalékon áll, a Tisza negyven százalékon, ami hat százalékpontos kormánypárti előnyt és stabil parlamenti többséget jelent.

Napról napra gyarapodik a háborúellenes tábor is: már több mint 1,8 milliónál jár a visszaküldött nemzeti petíciók száma, vagyis ennyien nyilvánították ki a véleményüket eddig arról, hogy nem akarják támogatni Ukrajnát, nem akarják támogatni a háborút, és nem akarnak többet fizetni az energiáért – közölte Orbán Balázs.

Kitért arra is, hogy Orbán Viktor folytatja az országjárását: akárhová látogat az országban, mindenhol tömegek fogadják, vagyis a Fidesz mobilizációs képessége jól működik, a miniszterelnök üzenetei meg tudják szólítani az ország többségét, és élőben is tapasztalható, hogy napról napra rengetegen állnak ki Orbán Viktor, a béke és a biztonság mellett.

Az országjárások bizonyítják, hogy valóban mi vagyunk a békés többség

– állapította meg a politikai igazgató. Hozzátette: Magyar Péter ezzel szemben megtiltotta a jelöltjeinek, hogy nyilatkozzanak. Miközben a Fidesz jelöltjei és politikusai is mindennap felkeresik az ország különböző szegleteit, és mindenhol szép számú tömeg gyűlik össze, addig a Tisza jelöltjei folytatják a presskukacozást a választási vereség felé. Központi utasítás szerint nem szólalhatnak meg, de a helyzet már olyannyira tarthatatlanná vált, hogy még a saját propagandasajtójukban is jelentek meg cikkek arról, hogy 1989 óta példátlan, hogy a választók bizalmáért versengő jelölt ne mondja el, mit képvisel – jelezte Orbán Balázs.