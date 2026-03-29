A Fradi kapusa elárulta, milyen játékos volt Orbán Viktor + videó

Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa elárulta, hogy édesapja és a miniszterelnök egykor egy csapatban játszottak – derül ki a miniszterelnök videójából.

A kapus felidézte: gyerekként a csapat minden meccsére elkísérte édesapját, és gyakran védett a mérkőzések után még a pályán maradt Orbán Viktornak is.

A közös játék mellett megfigyelte a miniszterelnök viselkedését is, aki Gróf Dávid szerint mindig nagyon kedves, közvetlen volt, és az öltözőben is ugyanolyan volt, mint bárki más a csapatból.

Most már tuti nem lőném be neki… Köszönöm a támogatást, Gróf Dávid!

– írta a videóhoz Orbán Viktor.