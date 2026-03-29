Más szemszögből mutatta meg országjárását Orbán Viktor + videó

Hangulatos videót osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának péceli állomásáról.

A rendezvényre érkezve a kormányfő gyors terepszemlét tartott, rengeteg emberrel rázott kezet, és minden jelenlévővel váltott néhány szót. A péceli gyűlés különösen megható pillanata volt, amikor egy 1956-os forradalmár is felkereste a miniszterelnököt, hogy személyesen biztosítsa támogatásáról a következő országgyűlési választás előtt álló kormánypártok számára.

Az eseményre tömegével érkeztek a kormánypárttal szimpatizálók, a tiszások kis csoportja most nem tudta megzavarni az eseményt.

Így jó az arány

– jegyezte meg a videó narrátora. A felvételből kiderül, hogy számtalan szelfi készült Orbán Viktorral a gyűlés után.