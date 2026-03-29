Orbán Viktor: Most nem a kockáztatás ideje van, április 12-én menjünk biztosra + videó

Az emberek jobban hallgatnak a szomszédjukra, mint a politikusokra, ezért mindenki beszéljen a szomszédaikkal, a munkatársaikkal, a családtagjaikkal, és a következő két hétben mindenkinek mondják el, mi a választás tétje – mondta a miniszterelnök országjárásának szombati, péceli állomásán.

Orbán Viktor arról is beszélt Pécelen, hogy az előttünk álló négy évben egyszerre kell majd megküzdeni a háborúval, a közel-keleti háború miatti olajválsággal, valamint az ukránok zsarolásával, és ehhez szerinte a Fidesz–KDNP-n kívül senkinek nincs elég tapasztalata.

Van még elég golyó a tárban, nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

– jegyezte meg Orbán Viktor.

„Most nem a kockáztatás ideje van. Április 12-én menjünk biztosra! A Fidesz a biztos választás!” – írta bejegyzésében a miniszterelnök.