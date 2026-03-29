Orbán Viktor: Most nem a kockáztatás ideje van, április 12-én menjünk biztosra + videó

A következő négy év komoly politikai és gazdasági kihívásaival csak a Fidesz–KDNP tud megbirkózni – jelentette ki Orbán Viktor Pécelen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 12:05
Az emberek jobban hallgatnak a szomszédjukra, mint a politikusokra, ezért mindenki beszéljen a szomszédaikkal, a munkatársaikkal, a családtagjaikkal, és a következő két hétben mindenkinek mondják el, mi a választás tétje – mondta a miniszterelnök országjárásának szombati, péceli állomásán.

Orbán Viktor arról is beszélt Pécelen, hogy az előttünk álló négy évben egyszerre kell majd megküzdeni a háborúval, a közel-keleti háború miatti olajválsággal, valamint az ukránok zsarolásával, és ehhez szerinte a Fidesz–KDNP-n kívül senkinek nincs elég tapasztalata.

Van még elég golyó a tárban, nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is

– jegyezte meg Orbán Viktor.

„Most nem a kockáztatás ideje van. Április 12-én menjünk biztosra! A Fidesz a biztos választás!” – írta bejegyzésében a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Pécelen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
