Orbán Viktor: Minden rekordot megdöntöttem + videó

Győzelemről, kitartásról és a politikai pálya személyes feltételeiről beszélt Orbán Viktor a TV2 Tényeknek adott külön riportban, amelyben egy napját követte vele végig 17 órán keresztül Marsi Anikó riporter. A miniszterelnök testközelből című riportfilmben a kormányfő beszélt az ország vezetéssel kapcsolatos tapasztalatairól, elmondása szerint a sikerhez nemcsak tudás, hanem rendkívüli munkabírás és mentális állóképesség is szükséges. Mint fogalmazott:

„Aki olyan hosszú ideig van, mint én, ott alapvetően az emberi minőség dönti el, hogy akarnak-e veled beszélni. Minden elképzelhető rekordot megdöntöttem, vagy megdöntettek velem az emberek, azzal, hogy rám szavaztak”

A riport betekintést adott a miniszterelnök mindennapjaiba is: a hajnaltól késő estig tartó, intenzív munkatempóba, a folyamatos döntéshozatalba és a kampányidőszak feszített ritmusába, ez utóbbiról sajátos hasonlattal élt:

„a kampány olyan mint a 400 méteres síkfutás, nincs taktika”, hozzátette: „a politikában az idő számít a legtöbbet”.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a politikában a tapasztalat, a gyorsaság és a stratégiai gondolkodás kulcsfontosságú, miközben a személyes életében a család, a hűség és a hosszú távú célok adják a stabil hátteret. A nap során politika mellett személyes meggyőződéseiről is beszélt a kormányfő:

Nem azért vagyunk a világon, hogy szomorkodjunk, hanem azért hogy derűben éljünk és mi is derűt adjunk a többi embernek is

Barátságai és szövetségei kapcsán elmondta:

Az igazi barátaim mind megvannak, és kaptam is bajtársakat menet közben

A riport már megtekinthető Orbán Viktor Facebook-oldalán is.