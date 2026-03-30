Rendkívüli

Hajmeresztő, hogy mit okozna a Tisza eltitkolt energiaterve: négyszeres rezsiköltséggel sújtaná a magyarokat

orbán viktortv2Választás 2026marsi anikó

Orbán Viktor: Minden rekordot megdöntöttem + videó

Elérhető a miniszterelnök egy kampányidőszakbeli napját megörökítő riportfilm.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 12:30
A miniszterelnök testközelből című riportfilm Orbán Viktor egy napjáról Forrás: Tények (Képernyőkép)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Győzelemről, kitartásról és a politikai pálya személyes feltételeiről beszélt Orbán Viktor a TV2 Tényeknek adott külön riportban, amelyben egy napját követte vele végig 17 órán keresztül Marsi Anikó riporter. A miniszterelnök testközelből című riportfilmben a kormányfő beszélt az ország vezetéssel kapcsolatos tapasztalatairól, elmondása szerint a sikerhez nemcsak tudás, hanem rendkívüli munkabírás és mentális állóképesség is szükséges. Mint fogalmazott: 

„Aki olyan hosszú ideig van, mint én, ott alapvetően az emberi minőség dönti el, hogy akarnak-e veled beszélni. Minden elképzelhető rekordot megdöntöttem, vagy megdöntettek velem az emberek, azzal, hogy rám szavaztak”

A riport betekintést adott a miniszterelnök mindennapjaiba is: a hajnaltól késő estig tartó, intenzív munkatempóba, a folyamatos döntéshozatalba és a kampányidőszak feszített ritmusába, ez utóbbiról sajátos hasonlattal élt: 

„a kampány olyan mint a 400 méteres síkfutás, nincs taktika”, hozzátette: „a politikában az idő számít a legtöbbet”.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a politikában a tapasztalat, a gyorsaság és a stratégiai gondolkodás kulcsfontosságú, miközben a személyes életében a család, a hűség és a hosszú távú célok adják a stabil hátteret. A nap során politika mellett személyes meggyőződéseiről is beszélt a kormányfő:

Nem azért vagyunk a világon, hogy szomorkodjunk, hanem azért hogy derűben éljünk és mi is derűt adjunk a többi embernek is

Barátságai és szövetségei kapcsán elmondta:

Az igazi barátaim mind megvannak, és kaptam is bajtársakat menet közben

A riport már megtekinthető Orbán Viktor Facebook-oldalán is.


Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelektisza párt

Lejárató kampány egy ócska kémfilm mintájára

Gajdics Ottó avatarja

Soha nem látott nemzeti összefogásra van szükség.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
