„A tiszások hazaárulásáért elégtételt fogunk venni: a választás napján is és utána is!” – fogalmazott egy Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, aki szerint példátlan ukrán titkosszolgálati akció zajlik Magyarország ellen, amelynek szálai a Tisza Pártig is elérnek.

A Fidesz frakcióvezetője a nemzetbiztonsági bizottság ülését követően részben nyilvánosságra hozott tájékoztatásra hivatkozva arról beszélt, hogy a Magyarország elleni művelet előkészítése hónapokkal ezelőtt kezdődött, és több ország érintettsége is azonosítható.

A folyamat egyik látványos eleme a magyar külügyminiszter lehallgatásáról szóló ügy, amelyben egy liberális újságíró, Panyi Szabolcs is szerepet játszott.

A Tisza Párt ügynökbotránya

Kocsis Máté úgy fogalmazott: az érintett újságíró idegen titkosszolgálatokkal együttműködve vett részt egy Magyarország elleni támadásban, miközben személyes kapcsolatai révén kötődik a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjéhez is.

Szerinte az ügy valójában a Tisza Párt ügynökbotránya, amely azt is felveti, hogy egy esetleges kormányváltás után külföldi befolyás alá kerülhetne a külügyi apparátus.

A frakcióvezető azt állította, hogy az ügyekkel párhuzamosan nemzetközi sajtóban is megjelentek megalapozatlan, a magyar kormányt és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert célzó híresztelések, amelyeket a hazai baloldali média kritikátlanul átvett. Példaként a Washington Post cikkeire hivatkozott, valamint a Direkt36-ot is bírálta, mondván,

a portál külföldi finanszírozásból működik, és szerinte félrevezető módon védi a Tisza Párthoz köthető informatikusokat.

Kocsis Máté azt írta: a nemzetbiztonsági bizottság ülésén feloldott információk alapján ezek az informatikusok ukrán érdekeket szolgáltak, kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, és a tevékenységük nemzetbiztonsági kockázatot jelentett. Emlékeztetett, hogy egyikük ellen korábban több büntetőeljárás is indult, míg a másik egy külföldi titkosszolgálati személy irányítása alatt állhatott, és kapcsolatban volt az IT Army of Ukraine hálózattal.

Min dolgoztak az érintettek?

A politikus arról is beszélt, hogy az érintettek kémszoftverek beszerzésén dolgoztak, és külföldi kapcsolatok segítették őket ebben, továbbá egyikük esetében egy 2025-ös bejelentés nyomán gyermekek online kizsákmányolásával kapcsolatos eszközök beszerzésének gyanúja is felmerült.

A hatóságok házkutatást tartottak, és több adathordozót, illetve engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le

– tette hozzá.