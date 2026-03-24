Példátlan ukrán titkosszolgálati akció zajlik Magyarország ellen

„A tiszások hazaárulásáért elégtételt fogunk venni: a választás napján is és utána is!” – írta Kocsis Máté, aki szerint példátlan ukrán titkosszolgálati akció zajlik Magyarország ellen, amelynek szálai a Tisza Pártig vezetnek. A Fidesz frakcióvezetője úgy véli, a választás tétje, hogy sikerül-e megakadályozni a külföldi befolyásszerzést.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 20:27
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: KLAUDIA RADECKA Forrás: NurPhoto
„A tiszások hazaárulásáért elégtételt fogunk venni: a választás napján is és utána is!” – fogalmazott egy Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, aki szerint példátlan ukrán titkosszolgálati akció zajlik Magyarország ellen, amelynek szálai a Tisza Pártig is elérnek.

A Fidesz frakcióvezetője  a nemzetbiztonsági bizottság ülését követően részben nyilvánosságra hozott tájékoztatásra hivatkozva arról beszélt, hogy a Magyarország elleni művelet előkészítése hónapokkal ezelőtt kezdődött, és több ország érintettsége is azonosítható. 

A folyamat egyik látványos eleme a magyar külügyminiszter lehallgatásáról szóló ügy, amelyben egy liberális újságíró, Panyi Szabolcs is szerepet játszott.

 

 

 

A Tisza Párt ügynökbotránya

Kocsis Máté úgy fogalmazott: az érintett újságíró idegen titkosszolgálatokkal együttműködve vett részt egy Magyarország elleni támadásban, miközben személyes kapcsolatai révén kötődik a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjéhez is. 

Szerinte az ügy valójában a Tisza Párt ügynökbotránya, amely azt is felveti, hogy egy esetleges kormányváltás után külföldi befolyás alá kerülhetne a külügyi apparátus.

A frakcióvezető azt állította, hogy az ügyekkel párhuzamosan nemzetközi sajtóban is megjelentek megalapozatlan, a magyar kormányt és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert célzó híresztelések, amelyeket a hazai baloldali média kritikátlanul átvett. Példaként a Washington Post cikkeire hivatkozott, valamint a Direkt36-ot is bírálta, mondván, 

a portál külföldi finanszírozásból működik, és szerinte félrevezető módon védi a Tisza Párthoz köthető informatikusokat.

Kocsis Máté azt írta: a nemzetbiztonsági bizottság ülésén feloldott információk alapján ezek az informatikusok ukrán érdekeket szolgáltak, kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, és a tevékenységük nemzetbiztonsági kockázatot jelentett. Emlékeztetett, hogy egyikük ellen korábban több büntetőeljárás is indult, míg a másik egy külföldi titkosszolgálati személy irányítása alatt állhatott, és kapcsolatban volt az IT Army of Ukraine hálózattal.

 

Min dolgoztak az érintettek?

A politikus arról is beszélt, hogy az érintettek kémszoftverek beszerzésén dolgoztak, és külföldi kapcsolatok segítették őket ebben, továbbá egyikük esetében egy 2025-ös bejelentés nyomán gyermekek online kizsákmányolásával kapcsolatos eszközök beszerzésének gyanúja is felmerült. 

A hatóságok házkutatást tartottak, és több adathordozót, illetve engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le

 – tette hozzá.

Kocsis Máté értelmezése szerint a történtek azt mutatják, hogy a Tisza Pártba olyan személyek kerültek, akik külföldi, elsősorban ukrán kapcsolatokkal rendelkeznek, és szerinte ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A frakcióvezető azt is jelezte, hogy 

a következő napokban további információkat hoznak nyilvánosságra.

Hozzátette: a baloldal ismét külföldi segítséggel próbál hatalomra kerülni, és a választás tétje az, hogy sikerül-e ezt megakadályozni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
