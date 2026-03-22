„Hódmezővásárhelyen is győztünk! Soha ennyien nem fogtak össze a háború ellen” – osztotta meg nagygyűlése után Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök két drónfelvételt is mellékelt bejegyzéséhez, amelyen jól összehasonlítható, hogy mennyien voltak a kormánypártok és a Tisza Párt rendezvényén.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán hatalmas tömeg jelent meg. A rendezvényt tiszás provokátorok próbálták megzavarni. – Látom itt vannak az ellenfeleink is. Az arány éppen megfelel, ők vannak százan, mi háromezren. Ez választási eredménynek is jó lesz – fogalmazott Orbán Viktor.

