önkormányzat Szeged ruzsa roland

Gyomorforgató: penészes kolbászt adott húsvétra a szegedi önkormányzat a rászorulóknak

Egy közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint a szegedi önkormányzat rászorulóknak összeállított húsvéti csomagjába penészes élelmiszerek kerültek, a posztoló pedig képeket is közölt az undorító látványról.

Magyar Nemzet
Forrás: szegedma, Facebook2026. 03. 31. 7:40
A szegedi önkormányzat még decemberben döntött arról, hogy idén is pályázhatnak húsvéti csomagra a rászorulók. Az ötezer összeállított csomagnak azonban nem mindenki örülhetett, mert egy kiskundorozsmai közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint volt, aki penészes szalámit és közeli lejáratú sonkát kapott – tudta meg a szegedma.hu

A megajándékozottakat gyomorforgató látvány fogadta (Forrás: Facebook)

A közösségi oldalon egy hozzászóló fotókat is megosztott a penészes kolbászról, amit elmondása szerint szülei kaptak húsvéti ajándékként az önkormányzatról. A posztoló szerint az ünnepi segítségnek örömöt és biztonságot kellene adnia az időseknek, nem pedig egészségügyi kockázatot. Választ vár arra, hogyan kerülhet ilyen minőségű élelmiszer a csomagokba, és ki ellenőrizte azokat. A felelősöktől pedig azt kérte, többé ne forduljon elő hasonló eset. 

Ruzsa Roland kiskundorozsmai KDNP-s önkormányzati képviselő a közösségi oldalán később arról írt, a kolbászok és sonkák állapotáról személyesen győződött meg. 

A helyszínen azzal szembesültem, hogy bár a problémák észlelése után átvizsgálták a csomagokat, már tegnap is jelentős mennyiségű, penészedésnek indult húst kellett kidobni, és több olyan termék volt, amely akkor még megfelelőnek tűnt, mára azonban szintén romlásnak indult.

A képviselő megjegyezte, a városvezetés néhány hete még őt támadta azzal, hogy lejárt, rossz minőségű édességeket osztott, ami természetesen nem volt igaz. 
Az önkormányzattól most azt kéri – ha a Tisza Párt melletti kampányolásuk közben jut idejük a valódi problémák kezelésére is –, hogy kérjenek nyilvánosan bocsánatot az érintettektől, a penészes húskészítményeket haladéktalanul hívják vissza, és vizsgálják ki, hogyan kerülhettek ilyen állapotú termékek a csomagokba.

Borítókép: Penészes kolbász került a szegedi önkormányzat húsvéti ajándékcsomagjába (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
