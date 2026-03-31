Gyomorforgató: penészes kolbászt adott húsvétra a szegedi önkormányzat a rászorulóknak

A szegedi önkormányzat még decemberben döntött arról, hogy idén is pályázhatnak húsvéti csomagra a rászorulók. Az ötezer összeállított csomagnak azonban nem mindenki örülhetett, mert egy kiskundorozsmai közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint volt, aki penészes szalámit és közeli lejáratú sonkát kapott – tudta meg a szegedma.hu.

A megajándékozottakat gyomorforgató látvány fogadta (Forrás: Facebook)

A közösségi oldalon egy hozzászóló fotókat is megosztott a penészes kolbászról, amit elmondása szerint szülei kaptak húsvéti ajándékként az önkormányzatról. A posztoló szerint az ünnepi segítségnek örömöt és biztonságot kellene adnia az időseknek, nem pedig egészségügyi kockázatot. Választ vár arra, hogyan kerülhet ilyen minőségű élelmiszer a csomagokba, és ki ellenőrizte azokat. A felelősöktől pedig azt kérte, többé ne forduljon elő hasonló eset.

Ruzsa Roland kiskundorozsmai KDNP-s önkormányzati képviselő a közösségi oldalán később arról írt, a kolbászok és sonkák állapotáról személyesen győződött meg.

A helyszínen azzal szembesültem, hogy bár a problémák észlelése után átvizsgálták a csomagokat, már tegnap is jelentős mennyiségű, penészedésnek indult húst kellett kidobni, és több olyan termék volt, amely akkor még megfelelőnek tűnt, mára azonban szintén romlásnak indult.

A képviselő megjegyezte, a városvezetés néhány hete még őt támadta azzal, hogy lejárt, rossz minőségű édességeket osztott, ami természetesen nem volt igaz.

Az önkormányzattól most azt kéri – ha a Tisza Párt melletti kampányolásuk közben jut idejük a valódi problémák kezelésére is –, hogy kérjenek nyilvánosan bocsánatot az érintettektől, a penészes húskészítményeket haladéktalanul hívják vissza, és vizsgálják ki, hogyan kerülhettek ilyen állapotú termékek a csomagokba.

