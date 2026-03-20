Megnyílt az ország hetedik honvédelmi kalandparkja Székesfehérváron

Újabb mérföldkőhöz érkezett a civil társadalom és a katonaság kapcsolata: pénteken megnyílt a Székesfehérvári Honvédelmi Park. A 3000 négyzetméteres komplexum VR-szimulátorokkal, akadálypályával és modern technológiával várja a látogatókat, hogy testközelből mutassa be a megújult Magyar Honvédség világát és a haza szolgálatának fontosságát.

Forrás: MTI2026. 03. 20. 17:20
A honvédelmi park egy újabb híd a civil társadalom és a Magyar Honvédség között – jelentette ki Vargha Tamás a Székesfehérvári Honvédelmi Park megnyitóján.

Székesfehérvár, 2026. március 20. Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Székesfehérvári Honvédelmi Park megnyitóján a Bregyó Közi Sportcentrumban 2026. március 20-án. A 3000 négyzetméteres objektumban akadálypálya, mászótorony, ejtőernyős ugrást szimuláló eszköz, airsoft lövészet, VR-szimulátorok, drónok, egy taktikai aréna és egy labirintus található. MTI/Bruzák Noémi
Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Székesfehérvári Honvédelmi Park megnyitóján (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a honvédelmi park példája annak a változásnak is, ami az elmúlt években történt, hiszen az utóbbi 10 évben megújult Magyar Honvédség szintet lépett, új gondolkodásmód alakult ki.

Egy nemzet erejét pedig nemcsak a múltja és a dicső csatái határozzák meg, hanem az is, hogy milyen választ ad a jelen kihívásaira

– mutatott rá, majd hozzátette: időben felismerték, hogy kihívásokkal és konfliktusokkal terhelt nehéz évek közelítenek, ezért egy évtizede megkezdték a Magyar Honvédség átfogó és mindenre kiterjedő fejlesztését.

Vargha Tamás a park kapcsán kiemelte:

3000 négyzetméteren találkozik a mozgás szeretete, az új technológia és a honvédelem világa, hogy izgalmas formában vezesse be a látogatókat a modern honvédelem és a kihívások világába.

Rámutatott, hogy a komplexumban a fizikai kihívások és digitális technológiák egyaránt próbára teszik a látogatók rátermettségét, miközben sportolási lehetőséget nyújt, kihívásokat, kalandot, szórakozást és élményt kínál.

Az objektumban

  • akadálypálya,
  • mászótorony,
  • ejtőernyős ugrást szimuláló eszköz,
  • airsoft lövészet,
  • VR-szimulátorok,
  • drónok,
  • egy taktikai aréna
  • és egy labirintus található

– sorolta az államtitkár.

Székesfehérvár, 2026. március 20. A Székesfehérvári Honvédelmi Park a megnyitó napján a Bregyó Közi Sportcentrumban 2026. március 20-án. A 3000 négyzetméteres objektumban akadálypálya, mászótorony, ejtőernyős ugrást szimuláló eszköz, airsoft lövészet, VR-szimulátorok, drónok, egy taktikai aréna és egy labirintus található. MTI/Bruzák Noémi
A 3000 négyzetméteres objektumban többek között akadálypálya, mászótorony és ejtőernyős ugrást szimuláló eszköz is található (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Mihócza Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese elmondta, hogy az elmúlt években több központ és park létesült, a székesfehérvári már a hetedik, hiszen a Bálnában, a Kincsem Parkban, Zánkán, Győrött, Békéscsabán és Nyíregyházán is nyílt már ilyen.

A közös bennük, hogy ugyanazt a célt szolgálják: közelebb hozzák a honvédelem ügyét a társadalomhoz, kézzelfoghatóvá, érthetővé és átélhetővé teszik azt.

Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester reményét fejezte ki, hogy a park segítségével jobban fel lehet hívni a fiatalok figyelmét: katonának lenni egy gyönyörű szolgálat és hivatás, amit érdemes választani annak, aki vonzódik a haza szolgálata iránt.

Borítókép: Átvágják a nemzeti színű szalagot a Székesfehérvári Honvédelmi Park megnyitóján a Bregyó Közi Sportcentrumban (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
