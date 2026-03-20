Megnyílt az ország hetedik honvédelmi kalandparkja Székesfehérváron

A honvédelmi park egy újabb híd a civil társadalom és a Magyar Honvédség között – jelentette ki Vargha Tamás a Székesfehérvári Honvédelmi Park megnyitóján.
A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a honvédelmi park példája annak a változásnak is, ami az elmúlt években történt, hiszen az utóbbi 10 évben megújult Magyar Honvédség szintet lépett, új gondolkodásmód alakult ki.
Egy nemzet erejét pedig nemcsak a múltja és a dicső csatái határozzák meg, hanem az is, hogy milyen választ ad a jelen kihívásaira
– mutatott rá, majd hozzátette: időben felismerték, hogy kihívásokkal és konfliktusokkal terhelt nehéz évek közelítenek, ezért egy évtizede megkezdték a Magyar Honvédség átfogó és mindenre kiterjedő fejlesztését.
Vargha Tamás a park kapcsán kiemelte:
3000 négyzetméteren találkozik a mozgás szeretete, az új technológia és a honvédelem világa, hogy izgalmas formában vezesse be a látogatókat a modern honvédelem és a kihívások világába.
Rámutatott, hogy a komplexumban a fizikai kihívások és digitális technológiák egyaránt próbára teszik a látogatók rátermettségét, miközben sportolási lehetőséget nyújt, kihívásokat, kalandot, szórakozást és élményt kínál.
Az objektumban
- akadálypálya,
- mászótorony,
- ejtőernyős ugrást szimuláló eszköz,
- airsoft lövészet,
- VR-szimulátorok,
- drónok,
- egy taktikai aréna
- és egy labirintus található
– sorolta az államtitkár.
Mihócza Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese elmondta, hogy az elmúlt években több központ és park létesült, a székesfehérvári már a hetedik, hiszen a Bálnában, a Kincsem Parkban, Zánkán, Győrött, Békéscsabán és Nyíregyházán is nyílt már ilyen.
A közös bennük, hogy ugyanazt a célt szolgálják: közelebb hozzák a honvédelem ügyét a társadalomhoz, kézzelfoghatóvá, érthetővé és átélhetővé teszik azt.
Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester reményét fejezte ki, hogy a park segítségével jobban fel lehet hívni a fiatalok figyelmét: katonának lenni egy gyönyörű szolgálat és hivatás, amit érdemes választani annak, aki vonzódik a haza szolgálata iránt.
