Megnyílt az ország hetedik honvédelmi kalandparkja Székesfehérváron

A honvédelmi park egy újabb híd a civil társadalom és a Magyar Honvédség között – jelentette ki Vargha Tamás a Székesfehérvári Honvédelmi Park megnyitóján.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Székesfehérvári Honvédelmi Park megnyitóján (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a honvédelmi park példája annak a változásnak is, ami az elmúlt években történt, hiszen az utóbbi 10 évben megújult Magyar Honvédség szintet lépett, új gondolkodásmód alakult ki.

Egy nemzet erejét pedig nemcsak a múltja és a dicső csatái határozzák meg, hanem az is, hogy milyen választ ad a jelen kihívásaira

– mutatott rá, majd hozzátette: időben felismerték, hogy kihívásokkal és konfliktusokkal terhelt nehéz évek közelítenek, ezért egy évtizede megkezdték a Magyar Honvédség átfogó és mindenre kiterjedő fejlesztését.

Vargha Tamás a park kapcsán kiemelte:

3000 négyzetméteren találkozik a mozgás szeretete, az új technológia és a honvédelem világa, hogy izgalmas formában vezesse be a látogatókat a modern honvédelem és a kihívások világába.

Rámutatott, hogy a komplexumban a fizikai kihívások és digitális technológiák egyaránt próbára teszik a látogatók rátermettségét, miközben sportolási lehetőséget nyújt, kihívásokat, kalandot, szórakozást és élményt kínál.

Az objektumban

akadálypálya,

mászótorony,

ejtőernyős ugrást szimuláló eszköz,

airsoft lövészet,

VR-szimulátorok,

drónok,

egy taktikai aréna

és egy labirintus található

– sorolta az államtitkár.

A 3000 négyzetméteres objektumban többek között akadálypálya, mászótorony és ejtőernyős ugrást szimuláló eszköz is található (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Mihócza Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese elmondta, hogy az elmúlt években több központ és park létesült, a székesfehérvári már a hetedik, hiszen a Bálnában, a Kincsem Parkban, Zánkán, Győrött, Békéscsabán és Nyíregyházán is nyílt már ilyen.

A közös bennük, hogy ugyanazt a célt szolgálják: közelebb hozzák a honvédelem ügyét a társadalomhoz, kézzelfoghatóvá, érthetővé és átélhetővé teszik azt.

Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester reményét fejezte ki, hogy a park segítségével jobban fel lehet hívni a fiatalok figyelmét: katonának lenni egy gyönyörű szolgálat és hivatás, amit érdemes választani annak, aki vonzódik a haza szolgálata iránt.