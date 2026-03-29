szélvíztoronyidőjáráspusztaszentgyörgykidöntötteviharos szélvihar

Lecsapott az ítéletidő, a viharos szél kidöntött egy víztornyot Somogyban

A több tonnás acélszerkezet teljes szélességében elzárta az úttestet. A szél által kidöntött monstrumot munkagéppel kellett levontatni az útról.

Munkatársunktól
2026. 03. 29. 15:28
Döbbenetes látvány fogadta az autósokat a Lengyeltótiból Pusztaszentgyörgy felé vezető úton, ahol a viharos erejű szél kidöntött egy használaton kívüli, acélszerkezetű víztornyot. A tőből kiszakadt, hatalmas monstrum teljes szélességében elzárta az úttestet, azonban a gyors önkormányzati intézkedésnek köszönhetően a forgalmi akadály elhárítása azonnal megkezdődött – írta meg az Origo.

Az erős szél tőből kidöntött egy használaton kívüli víztornyot
Az erős szél tőből kidöntött egy használaton kívüli víztornyot (Fotó: Lengyeltóti Város Önkormányzata)

A döbbenetes esetről elsőként a Sonline számolt be, a lapot a katasztrófavédelem arról tájékoztatta, hogy

a több tonnás szerkezetet egy munkagéppel sikerült levontatni az útról.

A műszaki mentésben és a terület biztosításában pedig a balatonboglári önkormányzati és helyi önkéntes tűzoltók segédkeztek.

 

Kiadták a riasztást az erős szél miatt

Vasárnap általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, többfelé esővel, záporesővel – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. A Balatonnál viharos széllökések is előfordulhatnak, amelyek akár a 90 kilométeres erősséget is meghaladhatják.

Borítókép: Kidőlt egy víztorony a viharban (Fotó: Lengyeltóti Önkormányzata)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu