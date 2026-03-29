Lecsapott az ítéletidő, a viharos szél kidöntött egy víztornyot Somogyban

Döbbenetes látvány fogadta az autósokat a Lengyeltótiból Pusztaszentgyörgy felé vezető úton, ahol a viharos erejű szél kidöntött egy használaton kívüli, acélszerkezetű víztornyot. A tőből kiszakadt, hatalmas monstrum teljes szélességében elzárta az úttestet, azonban a gyors önkormányzati intézkedésnek köszönhetően a forgalmi akadály elhárítása azonnal megkezdődött – írta meg az Origo.
A döbbenetes esetről elsőként a Sonline számolt be, a lapot a katasztrófavédelem arról tájékoztatta, hogy
a több tonnás szerkezetet egy munkagéppel sikerült levontatni az útról.
A műszaki mentésben és a terület biztosításában pedig a balatonboglári önkormányzati és helyi önkéntes tűzoltók segédkeztek.
Kiadták a riasztást az erős szél miatt
Vasárnap általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, többfelé esővel, záporesővel – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. A Balatonnál viharos széllökések is előfordulhatnak, amelyek akár a 90 kilométeres erősséget is meghaladhatják.
