Lecsapott az ítéletidő, a viharos szél kidöntött egy víztornyot Somogyban

Döbbenetes látvány fogadta az autósokat a Lengyeltótiból Pusztaszentgyörgy felé vezető úton, ahol a viharos erejű szél kidöntött egy használaton kívüli, acélszerkezetű víztornyot. A tőből kiszakadt, hatalmas monstrum teljes szélességében elzárta az úttestet, azonban a gyors önkormányzati intézkedésnek köszönhetően a forgalmi akadály elhárítása azonnal megkezdődött – írta meg az Origo.

Az erős szél tőből kidöntött egy használaton kívüli víztornyot (Fotó: Lengyeltóti Város Önkormányzata)

A döbbenetes esetről elsőként a Sonline számolt be, a lapot a katasztrófavédelem arról tájékoztatta, hogy

a több tonnás szerkezetet egy munkagéppel sikerült levontatni az útról.

A műszaki mentésben és a terület biztosításában pedig a balatonboglári önkormányzati és helyi önkéntes tűzoltók segédkeztek.

Kiadták a riasztást az erős szél miatt

Vasárnap általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, többfelé esővel, záporesővel – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. A Balatonnál viharos széllökések is előfordulhatnak, amelyek akár a 90 kilométeres erősséget is meghaladhatják.