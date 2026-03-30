Szijjártó Péter: Ezerforintos üzemanyag jönne a Tisza terveivel + videó

A rezsicsökkentés megszüntetése és a benzinárak elszabadulása várna a magyarokra, ha a Tisza Párt programja valósulna meg – jelentette ki Szijjártó Péter Kiskunhalason, Magyar Péterék nyilvánosságra került energetikai tervezetére reagálva. A külgazdasági és külügyminiszter figyelmeztetett: a brüsszeli energiapolitika átvétele súlyos terheket róna a családokra.

– Itt az óriási tiszás bukta – mondta Szijjártó Péter kiskunhalasi fórumán, ahol a Csercsa Balázs által nyilvánossságra hozott tiszás energetikai tervezetről is beszélt. 

A tárcavezető reagálása 31.50 percnél hallható: 

– Megpróbálták eltitkolni, hogy arra készülnek, hogy megszüntetik a rezsicsökkentést, és megszüntetik a védett benzinárat – mondta a tárcavezető, aki a dokumentumot is bemutatta. 

Felhívta a figyelmet: Magyar Péterék a brüsszeli irányt követnék, aminek súlyos következményei lennének. 

Meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát. Ez mit jelent? El akarják törölni a rezsicsökkentést és el akarják törölni a benzin védett árát

– fogalmazott. 

Hozzátette: ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a mostani rezsi háromszorosára növekedne és az egekbe ugranának az üzemanyagárak. 

– Brüsszel évek óta követeli, hogy a rezsicsökkentést szüntessük meg, de a rezsicsökkentés megszüntetése a családok rezsiszámlájának a háromszorosát fogja jelenteni. Hogyha az olcsó orosz kőolajat és az olcsó orosz földgázt elzárják Magyarországtól, akkor a rezsiszámla háromszorosa lesz és a benzinár ezer forint fölé fog menni. Ez fog történni – nyomatékosította. 

Felidézte, hogy a Tisza energia-szakértője, Kapitány István erre már tett utalásokat. 

Kapitány alelnök úr – aki a Shelltől érkezett – kinevezése már sejtett valamit, de ez most sokkal durvább annál, mint amire adott esetben lehetett volna gondolni. Mert nemcsak a rezsiszámla fog háromszorosára nőni, nemcsak a benzinár fog ezer forint fölé menni, hanem 

még egy extra adót is ki akarnak vetni annak érdekében, hogy ezeket az áremeléseket meg tudják csinálni 

– hívta fel a figyelmet arra, hogy a magyar embereknek „majd extra adót kell fizetni azért, hogy háromszor annyi legyen a rezsi, ezer forint fölé menjen a benzinár, meg a dízelár”. 

– Ezt nem hagyhatjuk! Nem hagyhatjuk, hogy Magyarországon a rezsicsökkentést eltöröljék! Nem hagyhatjuk, hogy a magyar családok rezsiszámlája a háromszorosára emelkedjen, és nem hagyhatjuk, hogy ezer forint fölé menjen a benzinár – szögezte le Szijjártó Péter

 

Brutálisan megsarcolnák a magyar embereket

Amint arra Szalai Piroska figyelmeztetett: közel kétmillió forintot veszítene minden magyar család, ha valóra válna Kapitány István álma. 
– A Shell-részvényeken milliárdos Kapitány István aligha tudja mennyibe is kerül az üzenete egy átlagos magyar családnak, ezért kiszámoltam: vegyünk egy kétgyermekes családot, ahol a szülők átlagkeresetűek. Az árréscsökkentés, a védett üzemanyagár és a rezsivédelem eltörlése évente átlagosan 1,8 millió forintot venne ki a pénztárcájukból – mutatott rá, hozzátéve, hogy 

a rezsicsökkentés eltörlése pedig azt jelentené, hogy a jelenlegi, évi nagyjából 250–350 ezer forintos rezsiköltség egy négytagú családnál akár megközelítené az egymillió forintot is, ami legalább 600 ezer forintos többlet

 – közölte a minszterelnöki főtanácsadó. 

 

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

Borítókép: Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Tisza vezetői beismerik, hogy intézkedéseik hatására az energia- és üzemanyagárak 2–2,5-szeresére emelkednének.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
