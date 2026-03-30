Szijjártó Péter: Ezerforintos üzemanyag jönne a Tisza terveivel + videó

– Itt az óriási tiszás bukta – mondta Szijjártó Péter kiskunhalasi fórumán, ahol a Csercsa Balázs által nyilvánossságra hozott tiszás energetikai tervezetről is beszélt.

A tárcavezető reagálása 31.50 percnél hallható:

– Megpróbálták eltitkolni, hogy arra készülnek, hogy megszüntetik a rezsicsökkentést, és megszüntetik a védett benzinárat – mondta a tárcavezető, aki a dokumentumot is bemutatta.

Felhívta a figyelmet: Magyar Péterék a brüsszeli irányt követnék, aminek súlyos következményei lennének.

Meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát. Ez mit jelent? El akarják törölni a rezsicsökkentést és el akarják törölni a benzin védett árát

– fogalmazott.

Hozzátette: ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a mostani rezsi háromszorosára növekedne és az egekbe ugranának az üzemanyagárak.

– Brüsszel évek óta követeli, hogy a rezsicsökkentést szüntessük meg, de a rezsicsökkentés megszüntetése a családok rezsiszámlájának a háromszorosát fogja jelenteni. Hogyha az olcsó orosz kőolajat és az olcsó orosz földgázt elzárják Magyarországtól, akkor a rezsiszámla háromszorosa lesz és a benzinár ezer forint fölé fog menni. Ez fog történni – nyomatékosította.

Felidézte, hogy a Tisza energia-szakértője, Kapitány István erre már tett utalásokat.

– Kapitány alelnök úr – aki a Shelltől érkezett – kinevezése már sejtett valamit, de ez most sokkal durvább annál, mint amire adott esetben lehetett volna gondolni. Mert nemcsak a rezsiszámla fog háromszorosára nőni, nemcsak a benzinár fog ezer forint fölé menni, hanem

még egy extra adót is ki akarnak vetni annak érdekében, hogy ezeket az áremeléseket meg tudják csinálni

– hívta fel a figyelmet arra, hogy a magyar embereknek „majd extra adót kell fizetni azért, hogy háromszor annyi legyen a rezsi, ezer forint fölé menjen a benzinár, meg a dízelár”.

– Ezt nem hagyhatjuk! Nem hagyhatjuk, hogy Magyarországon a rezsicsökkentést eltöröljék! Nem hagyhatjuk, hogy a magyar családok rezsiszámlája a háromszorosára emelkedjen, és nem hagyhatjuk, hogy ezer forint fölé menjen a benzinár – szögezte le Szijjártó Péter.