Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába + videó

Tiszás ügynökök segítségével akart hozzájutni Ukrajna a 90 milliárd eurós uniós pénzhez

Egy ukrán háborús akcióban vett részt a külföldi ügynökként lebukott „újságíró” Panyi Szabolcs, aki közvetlen kapcsolatban volt a Tisza Párttal. Az akció célja az volt, hogy egy titkosszolgálati közreműködéssel végrehajtott, hamisított dokumentumokra épülő kampánnyal elérjék, hogy Ukrajna Magyarország vétója ellenére is megkaphassa a 90 milliárd eurós hitelt. Az akció nyilvánvalóan a kétarcú Magyar Péter és a Tisza Párt közreműködésével indult. Magyar Péter pártjában hemzsegnek az ukrán ügynökök, ezt az is bizonyítja, hogy kedden kettő is lebukott. Az Ellenpont értesülései szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal dokumentumából kiderült, a párt két informatikusát az ukránok képezték ki, és ki-be járkáltak az ukrán nagykövetségre.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 03. 25. 9:30
A Mandiner hétfőn nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt , amelyen a magát „oknyomozó újságírónak” nevező Panyi Szabolcs azzal dicsekedett egy ismeretlen nőnek, hogy kapcsolatban van egy európai ország titkosszolgálatával, és közreműködött Szijjártó Péter lehallgatásában, majd azt is elárulta, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén beleszólhat abba, hogy ki dolgozhat és ki nem a külügyminisztériumban. Az Ellenpont szerint a kijelentés egyértelmű bizonyíték arra, hogy Magyar Péter és Orbán Anita külföldi titkosszolgálatok javaslatai alapján állítanák össze a magyar külügyminisztérium összetételét.

20241008-09 Strasbourg A Magyar uniós elnökség programja az Európai Parlamentben. Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője, Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke
Magyar Péter összejátszik Brüsszellel is Magyarország ellen

Válaszul Panyi Szabolcs egy állítólagos telefonbeszélgetés leiratát tette közzé, amely szerinte Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között zajlott. A lap hangsúlyozza, a leirat eredetiségét Panyi semmivel nem igazolta, magát a hangfelvételt sem tette közzé, de annak tartalmára hivatkozva azt állította, hogy Szijjártó Péter „rendszeresen szivárogtat” orosz kollégájának.

A Panyi által közreadott állítólagos leiratban se titkosszolgálati együttműködésről, se érzékeny információkról nincsen szó, csupán egy általános protokollesemény előkészítéséről egyeztet a két külügyminiszter, így az Ellenpont szerint a leirat legfeljebb azt bizonyítja, amit Szijjártó Péter már többször elmondott: külügyminiszterként kapcsolatban áll orosz kollégájával. Ahogy egyébként mindenki mással, így az amerikaival, vagy épp a lengyellel és a némettel.

A beszélgetés egyébként még 2020-ban, vagyis abban az időszakban történt, amikor Európa minden országa fenntartotta diplomáciai kapcsolatait Moszkvával, vagyis semmilyen botrány nem történt. 

Az úgynevezett leirat nyilvánosságra hozatala a Washington Post – azóta egyébként cáfolt – hírének „folytatásaként” került ki Panyi oldalára, és egy teljesen nyilvánvaló célzott, dezinformációs kampány első eleme lett volna – véli az Ellenpont. 

Hozzáteszik, az egész ügy egy ukrán háborús akciót takar. Az ukránok célja az, hogy mindenképp hozzájussanak a 90 milliárd euróhoz, amelyet az Európai Unió folyósít nekik, és amelyet Magyarország blokkol, mert Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket.

Ezért Panyi Szabolcs segítségével telefonbeszélgetések hamisított leiratait akarták nyilvánosságra hozni.

Vagyis nem magukat a hangfelvételeket, hanem azok leiratait, mert azokat könnyedén meghamisíthatták – jegyezte meg az Ellenpont. Ennek első eleme volt a 2020. februári Szijjártó–Lavrov beszélgetés. Ezeket újabb és újabb beszélgetések követték volna, egyre durvább hamisítványokkal, amelyekkel azt a hazugságot akarták igazolni, hogy a magyar kormány és az orosz kormány összejátszik az EU ellen. Erre hivatkozva pedig elvették volna Magyarország vétójogát az ukránok 90 milliárdos háborús hitelének ügyében.

Az akciót azért is kellett felgyorsítani – hívja fel a figyelmet a lap –, mert március 5-én Magyarországon a hatóságok feltartóztatták az ukrán aranykonvojt, amely 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kiló aranyat szállított. Az aranykonvoj célja is a magyar választásba történő Magyar Péter melletti beavatkozás lehetett, ezért a lebukásuk kényesen érintette az ukránokat. 

Az ukránok mindenáron meg akarják kerülni a magyar vétót

Hogy valóban a magyar szavazati jog – és ezzel a vétózás lehetőségének – megvonása az akció célja, azt alátámasztják a korábban kiszivárgott Zelenszkij-terv részletei is – mutat rá a lap.

Ahogy arról korábban az Ellenpont is részletesen beszámolt, a Politico nyilvánosságra hozta az ukrán elnök tervét Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása érdekében. A tervből három pont is a magyar, nemzeti kormány megbuktatását célozta meg, azonban az 5. pontként felmerült, hogy eltörlik a tagállami vétót, hogy Magyarország akkor se akadályozhassa meg Ukrajna törekvéseit, ha nem Magyar Péter lesz a miniszterelnök.

De ugyanezt támasztják alá Mark Fejgin, Zelenszkij közeli szövetségesének, egy ukránpárti ügyvédnek a szavai is, aki azt mondta, hogy ha nem is zárják ki Magyarországot és Szlovákiát az Európai Unióból, akkor meg kell kerülni a vétójogukat az Európai Unióban.

„Most hangzott el – és ez is egy fontos szempont –, hogy az orosz kintlévőségek Ukrajnának való átadásának kérdését, legyen az hitel formájában vagy bárhogy, megpróbáljuk Magyarország megkerülésével intézni, hogy ne vegyen részt a szavazáson, és meg se kérdezzék a véleményét.”
– mondta az ügyvéd.

Fejgin egy másik beszélgetésben ennél is továbbment, és elmondta, hogy Magyarországot és Szlovákiát Ukrajna hadi támogatását illető véleménye miatt szerinte ki kell zárni az Európai Unióból és a NATO-ból.

Az Ellenpont rámutat, ezek alapján egyértelmű, hogy az ukránok minden követ meg fognak mozgatni annak érdekében, hogy Magyar Pétert segítsék hatalomra Magyarországon. 

Magyar Péter is részt vesz az ukrán háborús kampányban

Az Ellenpont arra is felhívta a figyelmet, hogy azt, hogy az ukrán ügynökbotrány a Tisza közreműködésével zajlik, jól bizonyítja, hogy Magyar Péter is beszállt az ukrán dezinformáció terjesztésébe. Nem sokkal Panyi posztja után hazaárulással vádolta megy Szijjártó Pétert, és életfogytiglani börtönnel fenyegette meg a minisztert. Csakhogy – teszi hozzá a lap, az egész történet egy hazugságra alapul. Ugyanakkor jól látható, hogy a lebukott ügynök, Panyi Szabolcs, a Tisza Párttal és Orbán Anitán keresztül Magyar Péterrel közvetlen kapcsolatban dolgozva vett részt egy ukrán háborús akcióban, amelynek célja az volt, hogy Ukrajna hozzájusson a 90 milliárdos uniós hitelhez, Magyarország vétója ellenére. A Tisza Párt közreműködését igazoljaaz Ellenpont szerint az is, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság kedden közzétette az Alkotmányvédelmi Hivatal jelentését, amely bizonyítja, hogy a Tisza Párt két informatikusa is az ukránoknak dolgozott, legalább az egyikük kiképzett kém volt. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Kurucz Árpád)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A pedagóguspálya presztízsének növekedése a felvételi számok tükrében

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu