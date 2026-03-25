Tiszás ügynökök segítségével akart hozzájutni Ukrajna a 90 milliárd eurós uniós pénzhez

A Mandiner hétfőn nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt , amelyen a magát „oknyomozó újságírónak” nevező Panyi Szabolcs azzal dicsekedett egy ismeretlen nőnek, hogy kapcsolatban van egy európai ország titkosszolgálatával, és közreműködött Szijjártó Péter lehallgatásában, majd azt is elárulta, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén beleszólhat abba, hogy ki dolgozhat és ki nem a külügyminisztériumban. Az Ellenpont szerint a kijelentés egyértelmű bizonyíték arra, hogy Magyar Péter és Orbán Anita külföldi titkosszolgálatok javaslatai alapján állítanák össze a magyar külügyminisztérium összetételét.

Magyar Péter összejátszik Brüsszellel is Magyarország ellen (Fotó: Csudai Sándor)

Válaszul Panyi Szabolcs egy állítólagos telefonbeszélgetés leiratát tette közzé, amely szerinte Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között zajlott. A lap hangsúlyozza, a leirat eredetiségét Panyi semmivel nem igazolta, magát a hangfelvételt sem tette közzé, de annak tartalmára hivatkozva azt állította, hogy Szijjártó Péter „rendszeresen szivárogtat” orosz kollégájának.

A Panyi által közreadott állítólagos leiratban se titkosszolgálati együttműködésről, se érzékeny információkról nincsen szó, csupán egy általános protokollesemény előkészítéséről egyeztet a két külügyminiszter, így az Ellenpont szerint a leirat legfeljebb azt bizonyítja, amit Szijjártó Péter már többször elmondott: külügyminiszterként kapcsolatban áll orosz kollégájával. Ahogy egyébként mindenki mással, így az amerikaival, vagy épp a lengyellel és a némettel.

A beszélgetés egyébként még 2020-ban, vagyis abban az időszakban történt, amikor Európa minden országa fenntartotta diplomáciai kapcsolatait Moszkvával, vagyis semmilyen botrány nem történt.

Az úgynevezett leirat nyilvánosságra hozatala a Washington Post – azóta egyébként cáfolt – hírének „folytatásaként” került ki Panyi oldalára, és egy teljesen nyilvánvaló célzott, dezinformációs kampány első eleme lett volna – véli az Ellenpont.

Hozzáteszik, az egész ügy egy ukrán háborús akciót takar. Az ukránok célja az, hogy mindenképp hozzájussanak a 90 milliárd euróhoz, amelyet az Európai Unió folyósít nekik, és amelyet Magyarország blokkol, mert Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket.

Ezért Panyi Szabolcs segítségével telefonbeszélgetések hamisított leiratait akarták nyilvánosságra hozni.

Vagyis nem magukat a hangfelvételeket, hanem azok leiratait, mert azokat könnyedén meghamisíthatták – jegyezte meg az Ellenpont. Ennek első eleme volt a 2020. februári Szijjártó–Lavrov beszélgetés. Ezeket újabb és újabb beszélgetések követték volna, egyre durvább hamisítványokkal, amelyekkel azt a hazugságot akarták igazolni, hogy a magyar kormány és az orosz kormány összejátszik az EU ellen. Erre hivatkozva pedig elvették volna Magyarország vétójogát az ukránok 90 milliárdos háborús hitelének ügyében.