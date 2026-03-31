A választási gyűlések rendjének fenntartása a szervező felelőssége, nem a rendőrségé

Tisztázta a választási gyűlések biztosításának szabályait a rendőrség.

2026. 03. 31. 11:51
A választási gyűlések rendjének fenntartása a szervező felelőssége – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata a Police.hu-n és a magyar rendőrség Facebook-oldalán.

A rendőrség feladata, hogy biztosítsa a gyűlések békés megtartását. Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

„Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében” kiadott közlemény szerint

a választással összefüggő véleménynyilvánító rendezvényekre is a gyülekezési jogról szóló törvény rendelkezései irányadók, miszerint „mindenkinek joga van ahhoz, hogy (…) békésen és fegyvertelenül másokkal közösen felvonulásokat és tüntetéseket (a továbbiakban együtt: gyűlés) szervezzen, és azokon részt vegyen”.

„A gyűlés szervezője az, aki a résztvevőket a gyűlésen való részvételre nyilvánosan felhívja, a gyűlést meghirdeti, továbbá a gyűlést megszervezi, és azt vezeti, azaz – az előírásoknak megfelelően bejelentett és a gyülekezési hatóság által tudomásul vett – gyűlés rendjét és lefolyását annak vezetője (szervezője) határozza meg, így – többek között – dönt a szó megadásáról és megvonásáról, a gyűlés berekesztéséről vagy befejezetté nyilvánításáról, illetve megteszi a rend biztosítása, illetve fenntartása érdekében szükséges intézkedéseket” – írták.

Felhívták a figyelmet arra, hogy

a gyűlés vezetője a gyűlésről kizárhatja azt, aki a gyűlést súlyosan megzavarja, és akit kizártak, annak a helyszínt haladéktalanul el kell hagynia.

Ha a kizárt személy a helyszínt nem hagyja el, a gyűlés helyszínéről a vezető eltávolíttatja. Ha a kizárt személynek a gyűlésen való további jelenléte a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül veszélyezteti, illetve az mások jogainak és szabadságának sérelmével jár, a kizárt személy eltávolításában a gyűlés vezetője a rendőrség közreműködését kérheti.

A fentiekből következik, hogy az előírások szerint folyó gyűléseken elsősorban – bizonyos tekintetben kizárólagosan – a szervező akarata érvényesül, azaz neki van joga, hogy adott területen és időben a rendezvényét megtartsa, véleményét kinyilvánítsa, illetve az általa meghatározott személynek ezt lehetővé tegye. A résztvevőknek pedig joga van ahhoz, hogy a véleményüket megismertessék, közösen kifejezzék, és ebben őket senki se akadályozza – mutattak rá.

Hozzátették, amennyiben a szervező úgy ítéli meg, hogy valamely magatartás a gyűlést súlyosan megzavarja, például a fenti jogokat korlátozza, akkor az ilyen magatartást tanúsító embert a rendezvényről kizárhatja (távozásra szólíthatja fel, eltávolíttathatja vagy a belépését megtagadhatja).

Az említett jogok érvényesülésének feltétele, hogy azokat mások tiszteletben tartsák, tartózkodjanak minden olyan magatartástól, ami a békés gyülekezési jog gyakorlását zavarja vagy ellehetetleníti – emelték ki.

Kitértek arra is, a rendőrség feladata, hogy

biztosítsa a gyűlések békés megtartását, valamint a gyűléseken a közrend fenntartását, és a megfelelő intézkedésekkel biztosítsa, hogy a gyűlést harmadik fél ne zavarja meg.

Hangsúlyozták, hogy a rendőrség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el, és a gyűléseken – vagy azok közvetlen közelében – csak akkor vannak rendőrök, ha előzetesen a közbiztonságot fenyegető megalapozott információk merülnek fel vagy rivalizáló, úgynevezett versengő rendezvényeket kell biztosítani.

A törvénynek megfelelően, a bejelentéstől kezdve a rendőrség képviselője kapcsolatot tart a szervezővel, jellemzően a gyűlés kezdetétől jelen van, és szükség esetén intézkedik – közölték, hozzátéve, „ezen eljárásunk nem új keletű; évtizedes gyakorlatunk szerint – a törvénynek megfelelve – a szervezőre hagyjuk az ilyen rendezvények lebonyolításának feladatait, ugyanis bízunk a résztvevők jogkövető magatartásában és minden honfitársunk jóhiszeműségében”.

Borítókép: Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának esztergomi állomásán (Fotó: MTI/Illyés Tibor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
