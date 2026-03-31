A választási gyűlések rendjének fenntartása a szervező felelőssége, nem a rendőrségé

A választási gyűlések rendjének fenntartása a szervező felelőssége – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata a Police.hu-n és a magyar rendőrség Facebook-oldalán.

„Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében” kiadott közlemény szerint

a választással összefüggő véleménynyilvánító rendezvényekre is a gyülekezési jogról szóló törvény rendelkezései irányadók, miszerint „mindenkinek joga van ahhoz, hogy (…) békésen és fegyvertelenül másokkal közösen felvonulásokat és tüntetéseket (a továbbiakban együtt: gyűlés) szervezzen, és azokon részt vegyen”.

„A gyűlés szervezője az, aki a résztvevőket a gyűlésen való részvételre nyilvánosan felhívja, a gyűlést meghirdeti, továbbá a gyűlést megszervezi, és azt vezeti, azaz – az előírásoknak megfelelően bejelentett és a gyülekezési hatóság által tudomásul vett – gyűlés rendjét és lefolyását annak vezetője (szervezője) határozza meg, így – többek között – dönt a szó megadásáról és megvonásáról, a gyűlés berekesztéséről vagy befejezetté nyilvánításáról, illetve megteszi a rend biztosítása, illetve fenntartása érdekében szükséges intézkedéseket” – írták.

Felhívták a figyelmet arra, hogy

a gyűlés vezetője a gyűlésről kizárhatja azt, aki a gyűlést súlyosan megzavarja, és akit kizártak, annak a helyszínt haladéktalanul el kell hagynia.

Ha a kizárt személy a helyszínt nem hagyja el, a gyűlés helyszínéről a vezető eltávolíttatja. Ha a kizárt személynek a gyűlésen való további jelenléte a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül veszélyezteti, illetve az mások jogainak és szabadságának sérelmével jár, a kizárt személy eltávolításában a gyűlés vezetője a rendőrség közreműködését kérheti.

A fentiekből következik, hogy az előírások szerint folyó gyűléseken elsősorban – bizonyos tekintetben kizárólagosan – a szervező akarata érvényesül, azaz neki van joga, hogy adott területen és időben a rendezvényét megtartsa, véleményét kinyilvánítsa, illetve az általa meghatározott személynek ezt lehetővé tegye. A résztvevőknek pedig joga van ahhoz, hogy a véleményüket megismertessék, közösen kifejezzék, és ebben őket senki se akadályozza – mutattak rá.