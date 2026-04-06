A családtámogatásoknak köszönhetően javult az életszínvonal és nőtt a magyarok elégedettsége

A családtámogatásoknak köszönhetően a magyarok többségének javultak az életkörülményei még a kihívásokkal teli elmúlt években is – derül ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) legfrissebb felméréséből.

A jelentés szerint jelentősen nőttek a jövedelmek,

javult az életszínvonal és nőtt a magyarok elégedettsége az életükkel kapcsolatban, az emberek 71 százaléka pozitív változásokról számolt be a családja életében, és ugyanilyen arányban tapasztalták a lakóhelyük fejlődését is.

Európa életszínvonala hanyatlik, a magyarok elégedettsége nőtt

Az elmúlt évek kihívásai világszinten kihívást jelentettek, a Coviddal, a háborúval, az energiaválsággal és az egész Európát sújtó gazdasági nehézségekkel terhelt időszak ellenére azonban a magyar kormány mindent megtett annak érdekében, hogy az európai uniós nyomás ellenére az itt élők érdekét vegye figyelembe, és segítsen egy biztonságos, kiszámítható élet megteremtésében: a kormányzat az elmúlt bő másfél évtizedben megötszörözte a családtámogatások mértékét, és ma már minden élethelyzetben készen áll az állam a családok segítésére.

A kormány családpolitikai intézkedései nyomán a kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot az szja-mentességre, 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-től az 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után. Most januárban elsőként tehát azok kérhették a kedvezmény érvényesítését, akik 40. életévüket 2025. december 31. után töltötték be.

Kedvezően változtak 2026. január 1-jétől a harminc év alatti édesanyák adómentességének szabályai is, a kedvezmény jövőre már nemcsak az átlagbérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető, és a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető.

Tavaly januárhoz képest – két lépcsőben – megduplázódott a családi adókedvezményként igénybe vehető összeg: 2026. január 1-jétől egy gyerek után már havonta nettó 20 ezer, két gyermek esetében 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig 66 ezer forint jár gyermekenként a családoknak. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után pedig már havi nettó 20 ezer forintig vehető igénybe az adókedvezmény.