A hétvégén is hívható a választási információs szolgálat

Szombaton és vasárnap is hívható a Nemzeti Választási Iroda (NVI) választási információs szolgálat tájékoztató vonala, amelyen az érdeklődők a vasárnapi országgyűlési választásokkal kapcsolatos kérdéseikre kaphatnak választ.

Vannay-Skody Tamás, a központi szolgálat vezetője elmondta: eddig jórészt az átjelentkezésről, a mozgóurnáról és a külképviseleti szavazásról, továbbá a határon túl élő magyar állampolgárok választási jogáról kértek információt a szolgálatnál.

Többen kérdezték a szolgálatot arról, hogy valóban nem kell már a szavazáshoz a lakcímkártya és nem kötelező a szavazatszámláló bizottságnak borítékot adni, csak ha a választópolgár kéri.

Továbbá arról az informatikai újításról, hogy akinek van DÁP-ja vagy Ügyfélkapu+ azonosítása, az minden adatát megtudhatja választójogáról, így a többi között azt, hogy melyik szavazókör névjegyzékében szerepel és szerepel-e a nemzetiségi névjegyzékben.

Szombattól már feltehetően inkább arról érdeklődnek majd a választók, hol, melyik szavazókörben adhatják le voksukat, hogyan tudnak még mozgóurnát igényelni, hol tudják leadni levélszavazatukat, kik a jelöltek, és milyen okmányokkal tudják igazolni személyazonosságukat a szavazatszámláló bizottság előtt.

Mint mondta, valószínűleg sokan fognak érdeklődni az átjelentkezéssel szavazásról is, az átjelentkezők ugyanis a lakóhelyük szerinti jelöltekre szavaznak, így voksuk „utazni fog” előbb az NVI-hez, majd a lakóhelyük szerinti választókerület kijelölt szavazókörébe, ahol végül megszámlálják a voksokat.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgároknak zöld színű borítékba kell tenniük a szavazatukat, a zöld borítékot pedig mindenképpen le kell zárniuk, mert a lezáratlan borítékban vagy a borítékon kívül lévő szavazólapok érvénytelenek.

Hozzátette: a központi választási információs szolgálat az okmányokkal kapcsolatos kérdésekben is segíthet, továbbá tájékoztatást tud adni a nyitva tartó kormányablakokról is.

Az érdeklődők a 06-1-795-3310-es telefonszámon tehetik fel kérdéseiket, a hívásokat szombaton 9 és 14 óra között, a választás napján reggel 6 órától 24 óráig fogadják a Nemzeti Választási Iroda munkatársai.