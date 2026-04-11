Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
nemzeti választási irodaVálasztás 2026Nemzeti Választási Irodainformáció

A hétvégén is hívható a választási információs szolgálat

A szolgálat vezetője szerint mától olyan kérdésekben kereseik majd őket a választók, hogy hol, melyik szavazókörben adhatják le voksukat, hogyan tudnak még mozgóurnát igényelni, hol tudják leadni levélszavazatukat, kik a jelöltek, és milyen okmányokkal tudják igazolni személyazonosságukat a szavazatszámláló bizottság előtt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 11. 8:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombaton és vasárnap is hívható a Nemzeti Választási Iroda (NVI) választási információs szolgálat tájékoztató vonala, amelyen az érdeklődők a vasárnapi országgyűlési választásokkal kapcsolatos kérdéseikre kaphatnak választ.

Kolozsvár, 2022. április 3. A szavazatszámláló bizottság tagja lepecsételi a szavazólapot az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson Magyarország kolozsvári főkonzulátusán 2022. április 3-án. MTI/Kiss Gábor
A Nemzeti Választási Iroda választási információs szolgálata egész hétvégén fogadja a választással kapcsolatos kérdéseket

Vannay-Skody Tamás, a központi szolgálat vezetője elmondta: eddig jórészt az átjelentkezésről, a mozgóurnáról és a külképviseleti szavazásról, továbbá a határon túl élő magyar állampolgárok választási jogáról kértek információt a szolgálatnál. 

Többen kérdezték a szolgálatot arról, hogy valóban nem kell már a szavazáshoz a lakcímkártya és nem kötelező a szavazatszámláló bizottságnak borítékot adni, csak ha a választópolgár kéri. 

Továbbá arról az informatikai újításról, hogy akinek van DÁP-ja vagy Ügyfélkapu+ azonosítása, az minden adatát megtudhatja választójogáról, így a többi között azt, hogy melyik szavazókör névjegyzékében szerepel és szerepel-e a nemzetiségi névjegyzékben.

Szombattól már feltehetően inkább arról érdeklődnek majd a választók, hol, melyik szavazókörben adhatják le voksukat, hogyan tudnak még mozgóurnát igényelni, hol tudják leadni levélszavazatukat, kik a jelöltek, és milyen okmányokkal tudják igazolni személyazonosságukat a szavazatszámláló bizottság előtt.

Mint mondta, valószínűleg sokan fognak érdeklődni az átjelentkezéssel szavazásról is, az átjelentkezők ugyanis a lakóhelyük szerinti jelöltekre szavaznak, így voksuk „utazni fog” előbb az NVI-hez, majd a lakóhelyük szerinti választókerület kijelölt szavazókörébe, ahol végül megszámlálják a voksokat. 

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgároknak zöld színű borítékba kell tenniük a szavazatukat, a zöld borítékot pedig mindenképpen le kell zárniuk, mert a lezáratlan borítékban vagy a borítékon kívül lévő szavazólapok érvénytelenek.

Hozzátette: a központi választási információs szolgálat az okmányokkal kapcsolatos kérdésekben is segíthet, továbbá tájékoztatást tud adni a nyitva tartó kormányablakokról is.

Az érdeklődők a 06-1-795-3310-es telefonszámon tehetik fel kérdéseiket, a hívásokat szombaton 9 és 14 óra között, a választás napján reggel 6 órától 24 óráig fogadják a Nemzeti Választási Iroda munkatársai.

A választási információs szolgálat munkatársait az NVI Alkotmány utcai épületében személyesen is megkereshetik azok, akiknek kérdésük van a választásokkal kapcsolatban, és elektronikus leveleket is fogadnak a [email protected] e-mail-címen.

Borítókép: Leadja szavazatát egy nő az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson Magyarország kolozsvári főkonzulátusán 2022. április 3-án. (Fotó: MTI/Kiss Gábor)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu