A legrosszabb álmaiban sem gondolta volna az édesanya, hogy egy nap eltűnik a férje a három gyermekükkel

A negyediket nem vitte, most a rendőrség körözi őket.

2026. 04. 22. 18:50
Egy üres házba értem haza, a férjem pedig hetekig nem volt hajlandó elárulni, hova mentek. Hiába fordultam a rendőrséghez, közölték, hogy mivel nem váltunk el a férjemmel, Attila oda viszi a gyerekeket, ahova akarja – fogalmazott a Borsnak Anita, akinek a férje nyom nélkül tűnt el a három lánygyermekükkel.

Aztán eltelt egy kis idő, és Attila kivitte a feleségét arra a tanyára, ahova a gyerekekkel elköltözött. Arra kérte a nőt, hogy ő is költözzön oda, de ő már nem tudott megbízni a férfiban, biztonságosabbnak ítélte meg, ha Budapesten marad. Ekkor jött a fordulat. Anitát ugyanis egy nap az alábbi levél fogadta a kapura tűzve:

Kedves bérlő, fizessen!

Ez meglepetésként érte a nőt, mert korábban azt mondta neki a férje, hogy megbízható ember nevén van a házuk. Ezt követően a nő megismerkedett egy férfival, akivel Kecskemétre költöztek, így Anita többet tudott találkozni a gyermekekkel. Azonban ez is csak ideig-óráig tartott, ugyanis időközben Attilát a bíróság egy régóta húzódó ügyben 5 év 10 hónapra ítélte másodfokon. Találkozót beszéltek meg Attilával a férfi szüleinél, azonban újabb különös fordulat történt. Attila nem vitte magával a gyerekeket, Anita anyósa pedig azt állította, hogy semmilyen megbeszélésről nem tud. Ez a férfi és a három gyermek eltűnésének napján történt. 

Külön érdekesség az ügyben, hogy a párnak egyébként nem három, hanem négy gyermeke született, a legkisebbet, Domát a férfi nem vitte magával. A hétéves gyermeket a férfi az egyik osztálytársához vitte.

Utóbb az is kiderült, hogy eltűnés óta kiürített tanya bérleti szerződésén nem is Attila, hanem a legnagyobb lánya neve szerepelt. Az állatokat állítólag időközben eladták vagy szélnek eresztették. A rendőrség nagy erőkkel keresi a családot. Az esetről részletesebben a BorsOnline cikkében olvashat. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
