A legrosszabb álmaiban sem gondolta volna az édesanya, hogy egy nap eltűnik a férje a három gyermekükkel

Egy üres házba értem haza, a férjem pedig hetekig nem volt hajlandó elárulni, hova mentek. Hiába fordultam a rendőrséghez, közölték, hogy mivel nem váltunk el a férjemmel, Attila oda viszi a gyerekeket, ahova akarja – fogalmazott a Borsnak Anita, akinek a férje nyom nélkül tűnt el a három lánygyermekükkel.
Aztán eltelt egy kis idő, és Attila kivitte a feleségét arra a tanyára, ahova a gyerekekkel elköltözött. Arra kérte a nőt, hogy ő is költözzön oda, de ő már nem tudott megbízni a férfiban, biztonságosabbnak ítélte meg, ha Budapesten marad. Ekkor jött a fordulat. Anitát ugyanis egy nap az alábbi levél fogadta a kapura tűzve:
Kedves bérlő, fizessen!
További Belföld híreink
Ez meglepetésként érte a nőt, mert korábban azt mondta neki a férje, hogy megbízható ember nevén van a házuk. Ezt követően a nő megismerkedett egy férfival, akivel Kecskemétre költöztek, így Anita többet tudott találkozni a gyermekekkel. Azonban ez is csak ideig-óráig tartott, ugyanis időközben Attilát a bíróság egy régóta húzódó ügyben 5 év 10 hónapra ítélte másodfokon. Találkozót beszéltek meg Attilával a férfi szüleinél, azonban újabb különös fordulat történt. Attila nem vitte magával a gyerekeket, Anita anyósa pedig azt állította, hogy semmilyen megbeszélésről nem tud. Ez a férfi és a három gyermek eltűnésének napján történt.
További Belföld híreink
Külön érdekesség az ügyben, hogy a párnak egyébként nem három, hanem négy gyermeke született, a legkisebbet, Domát a férfi nem vitte magával. A hétéves gyermeket a férfi az egyik osztálytársához vitte.
Utóbb az is kiderült, hogy eltűnés óta kiürített tanya bérleti szerződésén nem is Attila, hanem a legnagyobb lánya neve szerepelt. Az állatokat állítólag időközben eladták vagy szélnek eresztették. A rendőrség nagy erőkkel keresi a családot. Az esetről részletesebben a BorsOnline cikkében olvashat.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!