A mentők is felkészültek az országgyűlési választásokra

Az idősek, súlyos, krónikus betegségben szenvedők számára a szavazóhelyiség felkeresése erőpróbát jelenthet, ezért a szolgálatban lévő mentőegységek és mentésirányítók számát is megemelték annak érdekében, hogy minden rászoruló a lehető leggyorsabb ellátást kaphassa valamennyi településen.

– Az Országos Mentőszolgálat megfelelő szolgálatszervezéssel a választások napján szolgálatot teljesítő mentőbajtársak számára is mindenhol biztosítja a választójog gyakorlásának Alaptörvényben rögzített lehetőségét, ami az orvosi ügyeletekben és az OMSZ által irányított betegszállító szervezeteknél dolgozók esetében is érvényesül - adta hírül az Országos Mentőszolgálat.

