A mentők is felkészültek az országgyűlési választásokra

Az idősek, súlyos, krónikus betegségben szenvedők számára a szavazóhelyiség felkeresése erőpróbát jelenthet, ezért a szolgálatban lévő mentőegységek és mentésirányítók számát is megemelték annak érdekében, hogy minden rászoruló a lehető leggyorsabb ellátást kaphassa valamennyi településen.
– Az Országos Mentőszolgálat megfelelő szolgálatszervezéssel a választások napján szolgálatot teljesítő mentőbajtársak számára is mindenhol biztosítja a választójog gyakorlásának Alaptörvényben rögzített lehetőségét, ami az orvosi ügyeletekben és az OMSZ által irányított betegszállító szervezeteknél dolgozók esetében is érvényesül - adta hírül az Országos Mentőszolgálat.
Borítókép: Mentősök (Fotó: illusztráció Takács József/MW)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!