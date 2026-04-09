A szavazóhelyiségek környezetében is folyamatos lesz a rendőri jelenlét

„A rendőrség az országgyűlési képviselők általános választása alkalmával is pártbefolyástól mentesen látja el a hatáskörébe tartozó feladatokat. A választás napján, 2026. április 12-én, vasárnap a rendőrség országos törzset, a Készenléti Rendőrségen, a fővárosi és a vármegyei rendőr-főkapitányságokon csapatszolgálati törzseket működtet. A rendőrség a szavazóhelyiségek környezetében a választást megelőző napon és a választás napján is biztosítja a visszatérő rendőri jelenlétet – közölték a Police.hu oldalán.

A szavazóhelyiségben a rend fenntartása elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság elnökének a feladata, amennyiben a szavazatszámláló bizottság elnöke rendőri intézkedést kér, a rendőrség köteles intézkedni”

– tették hozzá.

A közlemény szerint „a rendőrség a rendőrségi fogdán fogvatartottak választójoga gyakorlásának biztosítása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, ennek keretében felméri a mozgóurnaigényeket, kapcsolatot tart a választási szervekkel és biztosítja a mozgóurnás szavazás zavartalan végrehajtását”.

„A rendőrség garantálja a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda, azaz a Nemzeti Választási Központ működésének zavartalanságát is”

– szögezték le.

Azt is közölték: „A szabad elhatározáson alapuló választójog gyakorlásának lehetősége valamennyi munkatársunk számára biztosított – minden rendőri egység ennek megfelelően szervezte a szolgálatot.

A hivatásos állomány tagjai a szavazáson csak polgári ruhában vehetnek részt, szavazati joguk gyakorlásakor nem viselhetnek fegyvert, kényszerítő eszközt.”

„A választás napján a szavazással összefüggő rendőri feladatokat végrehajtó egyenruhás állomány szolgálati öltözetének kötelező viselete a fehér ing, illetve blúz, a Készenléti Rendőrség állományában a fehér teniszing. Az állomány lőfegyver nélkül teljesíti szolgálatát” – írták.