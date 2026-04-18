Megszólalt Ágh Péter, miután Magyar Péter csalással vádolta meg a választás végeredménye miatt

Most a megbékélés idejének kell következnie, hiszen mindannyiunkat sokkal több köt össze, mint amennyi elválaszt – hangsúlyozta Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője a vaol.hu portálnak küldött nyilatkozatában.

A megválasztott képviselő azt írta, az első szó a köszöneté, miután 25 700 ember tisztelte meg őt a bizalmával.

Kemény választási kampányon vagyunk túl, ahol ellenfeleink válogatott rágalmakkal próbáltak besározni minket az elmúlt hónapokban

– tette hozzá. Közölte, Már a választások előtt kapott olyan fenyegetéseket, hogy különböző technikákkal próbálnak fellépni ellenük, a győzelem után pedig dezinformációs kampány indult, amelynek célja a maradék erő megtörése. A képviselő azonban felhívta a figyelmet, hogy az ellenfelek már a választások előtt telekürtölték a választókerületet azzal, hogy mit gondolnak a választásokon induló szereplőkről, így a polgárok ezen információk tudatában is hoztak felelős döntést.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter bejelentette, hogy nem ismeri el a választások eredményét, új voksolást követel. A Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán kifejtette, azért kell törölni ezt az eredményt, mert Ágh Péter szerinte „nyilvánvaló csalással” jutott mandátumhoz.