Megszólalt Ágh Péter, miután Magyar Péter csalással vádolta meg a választás végeredménye miatt

Megszólalt a választások végeredményének kihirdetése után Ágh Péter is. A fideszes politikus Vas vármegye 02-es számú választókörzetében indult és nyert, Magyar Péter azonban azzal vádolta meg, hogy csalt, ezért a Tisza Párt elnöke felszólította, hogy ne vegye át a mandátumát.

2026. 04. 18. 20:35
Szombathely 20210601 Kőszeg Sajtótájékoztató: Korszerűsítik a Szombathely - Kőszeg vasútvonalat. Fotó: Cseh Gábor CSG Vas Népe Képen: Ágh Péter országgyűlési képviselő
Fotó: Vas Népe/Cseh Gábor
Most a megbékélés idejének kell következnie, hiszen mindannyiunkat sokkal több köt össze, mint amennyi elválaszt – hangsúlyozta Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője a vaol.hu portálnak küldött nyilatkozatában.

A megválasztott képviselő azt írta, az első szó a köszöneté, miután 25 700 ember tisztelte meg őt a bizalmával.

Kemény választási kampányon vagyunk túl, ahol ellenfeleink válogatott rágalmakkal próbáltak besározni minket az elmúlt hónapokban

– tette hozzá. Közölte, Már a választások előtt kapott olyan fenyegetéseket, hogy különböző technikákkal próbálnak fellépni ellenük, a győzelem után pedig dezinformációs kampány indult, amelynek célja a maradék erő megtörése. A képviselő azonban felhívta a figyelmet, hogy az ellenfelek már a választások előtt telekürtölték a választókerületet azzal, hogy mit gondolnak a választásokon induló szereplőkről, így a polgárok ezen információk tudatában is hoztak felelős döntést.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter bejelentette, hogy nem ismeri el a választások eredményét, új voksolást követel.  A Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán kifejtette, azért kell törölni ezt az eredményt, mert Ágh Péter szerinte „nyilvánvaló csalással” jutott mandátumhoz.

Mindezt azzal magyarázta, hogy többen is elindultak a körzetben, így aki nem a kormánypárti jelöltre akart szavazni, azok között megoszlottak a voksok. Azt is kifogásolta, hogy Magyar Péternek hívták az egyik jelöltet.


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
