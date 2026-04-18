Túl a virágon: ajándéktrendek ballagásra – mit kapnak ma a végzős diákok?

A ballagás nemcsak virágillatról és az utolsó csengőszóról szól, hanem az első lépésről a függetlenség felé. A tarisznyában lapuló pogácsa és aprópénz mellé ma már ballagási ajándéknak olyasmit igyekszünk adni, ami valódi útravaló: legyen az egy maradandó emlék, egy hasznos eszköz az egyetemi évekhez, vagy egy élmény, ami segít kipihenni az érettségi fáradalmait – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál cikkében.

(Fotó: MW)

Készpénztől az utazásig – ezek a ballagási ajándékok a legnépszerűbbek 2026-ban

A Z generáció számára az élmények gyakran többet érnek a tárgyaknál, azonban a technológia az ő igazi szövetségesük, az egyetemi élethez vagy a munkakezdéshez is elengedhetetlenek a minőségi kütyük. Ilyen például egy zajszűrős fejhallgató, ami életmentő lehet a kollégiumban. Az e-könyv olvasó praktikus, hiszen egy egész könyvtár elfér a táskájában, illetve egy okosórával biztosan nem lövünk mellé, ha ismerjük a gyerekünket, unokánkat, keresztlányunkat, -fiunkat. Aki marad a készpénznél, pláne, ha a fiatal konkrétan gyűjt valamire, akkor az egy egyszerű és népszerű megoldás.

Ezt erősítette meg Szép Szabolcs is, aki a nyírbátori Báthori István Gimnáziumban most fejezi be a tanulmányait.

Szerintem mindannyian a készpénznek örülünk majd a legjobban, ahogy egy szép óra is kiváló ajándék.

„Nekem ez van az első két helyen, de persze nem tudhatjuk, hogy mi lesz a meglepetés az április 30-ai ballagásunk után.” Szabolcs úgy véli, hogy aki tovább szeretne tanulni, az pontosan a tanulmányai miatt örömmel kapna egy laptopot vagy tabletet, ha pedig élményről van szó, akkor egy utazás örök emlék marad.

„Amikor azon tanakodtunk, hogy mivel lepjük meg az osztályfőnökünket, a virág mellé mindenképpen egy olyan személyes ajándékot képzeltünk el, amiről évek múlva is pontosan tudni fogja, hogy ezt a 2026-ban érettségizett osztályától kapta. A részletek titkosak, és izgatottan várjuk, hogyan fogadja majd” – árulta el Szabolcs.

A fiatalok az egyszerű, de szép ékszereket kedvelik

A középiskolai ballagások egyik toplistás ajándéka az ékszer, igaz, az elmúlt pár évben is sokat változott az ízlés és az igény.

A vásárlók próbálnak alkalmazkodni a fiatal igényeihez, számukra a műszaki cikkek, informatikai eszközök, a legújabb sláger szerint a roller a ballagási ajándékvágyuk, azonban a szülők és főleg a nagyszülők továbbra is azt az álláspontot képviselik, hogy egy szép ékszer maradandó és értékálló ajándék, s a legjobban kifejezi a ballagás fontos pillanatát

– tudtuk meg a nyíregyházi Jenei Ékszerüzlet értékesítőjétől. „Nemrég egy ballagó osztály néhány tagja érkezett, ők az osztályfőnöküktől szeretnének egy nyaklánccal búcsúzni, de volt olyan vásárlónk is, aki a már meglévő ajándékok mellé, meglepetésnek szán egy szép nyakláncot, medállal a gyermekének. A fiatalok az egyszerű, de szép ékszereket kedvelik, amiket nemcsak alkalomra vehetnek fel, hanem a hétköznapokon is viselhetnek, és kombinálhatnak más kiegészítőkkel” – folytatta.