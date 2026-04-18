Négy évre eltilthatják a wimbledoni bajnokot, aki betörőnek vélte a doppingellenőrt

Markéta Vondrousová az elmúlt évek egyik jolly jokere a teniszpályán. A cseh teniszező sorozatos sérülései miatt ugyan sohasem tudott hosszú távon megkapaszkodni az élmezőnyben, amikor viszont egészséges volt, akkor döntőt játszott a Roland Garroson (2019), a tokiói olimpián (2021), majd Wimbledonban (2023) is, utóbbi finálét meg is nyerte Unsz Dzsábir ellen. Vondrousová most minden eddiginél hosszabb kihagyás elé nézhet: akár négy évre is eltilthatják, amiért tavaly decemberben nem szolgáltatott mintát az őt felkereső doppingellenőrnek.

Markéta Vondrousová pályafutásának csúcspontja, amikor 2023-ban wimbledoni bajnok lett; a mélypont most jöhet el, ha doppingvétség miatt eltiltják Fotó: AFP/Pool/AELTC/Andrew Baker

Vondrousová az eset óta alig játszott, de ennek aktuális sérülése az oka – az e heti roueni tornától is visszalépett, ahol Bondár Anna negyeddöntőig jutott –, az ellene folyó vizsgálat idejére nincs felfüggesztve a játékjoga.

Miért nézhet eltiltás elé Vondrousová?

A tenisz tisztaságáért felelős szervezet (ITIA) nem is hozta volna nyilvánosságra az esetet, Vondrousová döntött úgy, hogy a közösségi médiában tálalja a saját verzióját. Erre az ITIA is reagált röviden, megerősítve, hogy a játékost doppingminta adásának megtagadásával vádolják.

Vondrousová ügyvédje biztos benne, hogy nyáron felmentik a teniszezőt.

A védelem fontos érve, hogy a doppingellenőr nem követte az előírt protokollt. Vondrousová részletesen leírta, hogy az adott helyzetben nem érezte volna biztonságban magát, ha ajtót nyit.

A cseh teniszező Instagram-sztorijában írt a viszontagságairól: sérülésekről, alvászavarról, éveken át kapott gyűlölködő üzenetekről és halálos fenyegetésekről.