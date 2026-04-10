Választás 2026Bárdosi SándorOrbán Viktor

Bárdosi Sándor: Orbán Viktor a szakmája mestere + videó

Nem kérdés, hogy a tapasztalatlan, kiszámíthatatlan kezdő versenyző helyett a rutinos bajnok a nyerő egy világversenyen – jelentette ki Bárdosi Sándor. Az olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó szerint Orbán Viktor a szakmája mestere.

2026. 04. 10. 17:14
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztőség
– Vannak néhányan, akik úgy gondolkodnak, hogy a tapasztalatlan, kiszámíthatatlan és kezdő versenyzőt elküldenék egy világversenyre Magyarországért megküzdeni – mutatott rá Bárdosi Sándor a közeledő választások kapcsán Magyar Péterre utalva.

Az olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó véleménye szerint ott van vele szemben a tapasztalt és korábbi bajnok, aki nagyon sok éve, nagyon rutinosan versenyez, amit még az ellenfelek is elismernek. 

Nem kérdés, hogy olyan embert küldjünk oda, aki a szakmája mestere. Én ilyet csak egyet tudok, úgy hívják, hogy Orbán Viktor.

Ne kísérletezzünk, döntsünk jól! – üzeni a sportoló a vasárnapi választásokra utalva.

Borítókép: Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu