Bárdosi Sándor: Orbán Viktor a szakmája mestere + videó

– Vannak néhányan, akik úgy gondolkodnak, hogy a tapasztalatlan, kiszámíthatatlan és kezdő versenyzőt elküldenék egy világversenyre Magyarországért megküzdeni – mutatott rá Bárdosi Sándor a közeledő választások kapcsán Magyar Péterre utalva.

Az olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó véleménye szerint ott van vele szemben a tapasztalt és korábbi bajnok, aki nagyon sok éve, nagyon rutinosan versenyez, amit még az ellenfelek is elismernek.

Nem kérdés, hogy olyan embert küldjünk oda, aki a szakmája mestere. Én ilyet csak egyet tudok, úgy hívják, hogy Orbán Viktor.

Ne kísérletezzünk, döntsünk jól! – üzeni a sportoló a vasárnapi választásokra utalva.

