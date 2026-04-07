Magyar Péter a vereségre készül, másként nem venné ilyen könnyedén a szerbiai merényletkísérletet + videó

Menő, hogy JD Vance Magyarországra érkezik, az viszont különösen szórakoztató, hogyan ír erről a másik oldal – fogalmazott Bayer Zsolt, hozzátéve, hogy bezzeg, ha Magyar Péterhez jönne mondjuk vendégül, rögtön csodás eseménynek lenne kommunikálva, a lezárásokat is kommunikálnák, hogy addig sem pöfögnek az autók.

Arról, hogy JD Vance azért jönne, mert katonákat kér majd az Irán elleni háborúhoz, a publicista megjegyezte, majd biztos Pálinkás Szilveszter is megerősíti ezt, ő erről már évek óta tud.

A szerbiai gázvezeték elleni támadásról szólva elmondták, Magyar Péter rögtön arról kezdett el fantáziálni, hogy Orbán Viktornak meg kellett volna őt hívnia a Védelmi Tanácsba, miközben azt állította, már hetek óta tudott erről. – Akkor miért nem szólt? Miért veszélyeztette milliók gázellátását? – tették fel a kérdést, hozzátéve,

Magyarországon volt itt már pár fura alak, de azért drogos pszichopata, az kevés volt.

Németh Balázs szerint abból is látszik, hogy a Tisza elnöke vereségre készül, hogy ilyen reakciókat adott a szerbiai támadásra. – Egy kormányfőnek készülő politikus aggódna, hogyan alakul a magyarok gázellátása, ő viszont nem aggódik – fűzték hozzá.

Arról, hogy a Magyar Péterről szóló dokumentumfilmet már több mint ötmillióan látták volna, Bayer Zsolt megjegyezte, ez azt jelenti, hogy minden második magyar megnézte már. – Kettőnk közül valaki ezt látta – mondta nevetve, majd hozzáfűzte:

Nárcisztikus pszichopata, akinek azért van ideje saját magáról posztolni, mert nem jár be az Európai Parlamentbe.

A tiszás tüntetők fokozódó agresszivitásával kapcsolatban Bayer Zsolt elmondta, félelmetes belegondolni abba, hogy ezekkel az emberekkel utazunk együtt a buszon, vagy sétálunk az utcán. Németh Balázs szerint reális a veszély, hogy a választás napján a tiszások erőszakos megmozdulásra készülnek. – Egy polgárháború lesz a vége annak, ha kikap a Tisza a választáson. Ezt építi a baloldali média és a Medián is, amelyek szerint 90 százalék felett van a Tisza támogatottsága, és persze a szokásos „biztos elcsalja a Fidesz a választásokat” narratíva is fokozza a tiszásokban erősödő erőszakot – vélekedett.